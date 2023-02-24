Год назад: «Украинцы, сдавайтесь, победить не получится». Сейчас: «Иллюзий нет, война будет долгой и тяжелой» Как изменилась риторика российских пропагандистов

Тогда

Зря они восемь лет говорили, что воюют с Россией: кричать «волки» в таежном лесу опасно. То что мы сегодня наблюдаем, — это не война, а операция по принуждению к миру. Президент четко заявил, что Россия не собирается оккупировать украинские города. Даже украинская пропаганда признает, что удары наносятся только по военным объектам. Так и будет дальше. Украинские военные, зачем вы сидите в окопах, оставленные на погибель? Надо было сдаваться еще с утра. Зачем сопротивляться, если победить заведомо не получится, а значительная часть населения печет для «оккупантов» пироги? Владимира Зеленского мы уже скоро увидим в Польше или в Лондоне. Конфликта с простыми людьми не будет, а вот привезенное с Запада оружие замолчит навсегда. Западные кукловоды уважают только сильных игроков, и сейчас мы эту силу показали. Великая и сильная Россия возвращается — держава, способная принимать судьбоносные решения. Да, любые боевые действия — это трагедия, но бывают ситуации, когда другого выхода нет. «Нет войне» — это манифест предателей. Всех галкиных, собчаков, дудей, варламовых и монеточек можно было терпеть раньше, а теперь изменникам родины не будет пощады.

Сейчас

Ровно год назад Россия отошла от многолетнего сна. Война с США и НАТО была неизбежна, единственный вопрос был — на чьей территории она начнется. Применительно к вопросу о необходимости всегда была ровно одна претензия — почему так поздно? Осенью это признал даже Владимир Путин. Россия долго терпит, да больно бьет — именно это мы сейчас и наблюдаем. Невозможно представить, что делалось весь этот год с Зеленским. Наверняка думает: «Зачем я в это ввязался», но уже поздно. Если бы СВО закончилась 11 месяцев назад, Украина сохранила бы и государственность, и сотни тысяч жизней своих солдат, но теперь этому не бывать. Главное отличие наших действий от США в Ираке и Вьетнаме — мы сражаемся за свою землю и своих людей. Уже год мы живем в новой эпохе, и надо признаться себе, что возврата к старой жизни не будет. Иллюзий никаких нет, война будет долгой и тяжелой — и хорошо если не ядерной. Сытое благополучное прошлое было какое-то фальшивое. И даже трудное будущее точно лучше такого лживого прошлого. Если спустя год СВО вы не знаете, где Верхний Ларс, и считаете предателями россиян, поливающих страну грязью из-за границы, — то вы здоровы.

Это — свободный пересказ заявлений, сделанных в день начала войны и ровно год спустя сотрудниками российских государственных СМИ, пропагандистами, «военкорами», экспертами и публицистами, поддерживающими вторжение в Украину.

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Фото на обложке: Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA