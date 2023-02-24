Атлантический совет (Atlantic Council) — американский аналитический центр, занимающийся исследованиями в области международных отношений и глобальной безопасности, — опубликовал доклад о российской пропаганде в период с 2014 года и до начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в феврале 2022-го. В докладе описаны самые распространенные утверждения о России, Украине и Западе, с которыми выступали провластные СМИ. Это тысячи публикаций — и это только те, которые изучили аналитики.

Что писали пропагандистские СМИ в 2014-2021 годах

В рамках исследования периода 2014-2021 годов аналитики изучили девять тысяч публикаций проектов StopFake и EUvsDisinfo, которые занимаются фактчекингом материалов российской пропаганды. На основании этих данных был составлен список из 367 пропагандистских утверждений об Украине, распространяемых . Вот самые популярные из этих утверждений:

«украинская армия и добровольческие формирования проявляют жестокость»;

«Украина превратилась в несостоявшееся государство после того, как последовала за Европой»;

«украинцы — нацисты»;

«реформы в Украине направлены против русских»;

«Россия — не агрессор»;

«Украина поддерживает терроризм».

О том, что «украинцы — нацисты», а «украинская армия проявляет жестокость» российские провластные СМИ писали с 2014 года (с начала периода, который анализируется в докладе). Тезис «Украина превратилась в несостоявшееся государство» появился в 2016-м. Тогда же пропаганда стала распространять утверждение, что «Украина готовится к войне».

Аналитики также определили, в каком контексте использовались такие утверждения. Вот основные темы публикаций, где они были найдены:

вооруженные силы;

нацизм;

война;

оружие массового поражения;

терроризм.

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Что писали пропагандистские СМИ непосредственно перед вторжением

Аналитики также изучили больше 10 тысяч публикаций российских провластных СМИ за период с 16 декабря 2021 года по 24 февраля 2022 года. Публикации касались нескольких ключевых тем — это требования России о предоставлении со стороны США и НАТО, эвакуация жителей Донбасса и признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Другими распространенными темами были «обстрел детского сада в Донецке» и «диверсия с использованием хлора» на территории самопровозглашенных республик Донбасса. В этих публикациях аналитики выделили несколько основных утверждений российской пропаганды.

«Россия хочет мира»

Это самое распространенное утверждение. Прежде всего, оно появлялось в контексте требований России предоставить ей гарантии безопасности. Одновременно пропаганда продвигала следующие тезисы:

«Россия готова к переговорам с Западом»;

«для России вопрос безопасности — это не только вопрос Украины»;

«другие страны поддерживают диалог России с НАТО»;

«российская армия установит мир»;

«Россия не собирается нападать на Украину»;

«Россия не является стороной внутреннего конфликта Украины с Донбассом»;

«признание республик Донбасса принесет мир».

«У России есть моральные обязательства по защите региона»

Это второе по распространенности утверждение российской пропаганды. Она одновременно продвигала следующие тезисы:

«Россия помогает беженцам из Донбасса»;

«Россия ответит силой, если ей не предоставят гарантии безопасности»;

«республики Донбасса должны быть признаны независимыми»;

«Путин — сильный лидер, который найдет решение»;

«У России нет выбора, кроме как использовать силу».

«Украина — агрессор»

Третье по распространенности утверждение российских провластных СМИ непосредственно перед началом войны. Вот как пропаганда его конкретизировала:

«Украина планирует напасть на Донбасс»;

«Украина постоянно атакует Донбасс»;

«Украина не соблюдает »;

«Украина устраивает провокации в Донбассе»;

«Украина совершает акты геноцида в Донбассе».

«Запад создает напряжение в регионе»

Такое утверждение чаще всего встречалось в публикациях, посвященных требованиям России о предоставлении гарантий безопасности. Вот основные тезисы из этих публикаций:

«расширение НАТО должно быть остановлено»;

«Запад не учитывает обеспокоенность России в вопросах безопасности»;

«НАТО хочет увеличить свое присутствие у российских границ»;

«Запад не соблюдал прежние соглашения с Россией»;

«Запад игнорирует ситуацию в Донбассе».

«Украина — марионетка Запада»

Как говорится в исследовании, такое утверждение сравнительно редко использовалось в российской пропаганде непосредственно перед началом войны. В основном — в контексте требований России о предоставлении гарантий безопасности. Главные тезисы:

«США контролируют Европу и Украину»;

«Украина находится в центре противостояния США и России»;

«США используют Украину»;

«Запад взял Украину в заложники».

Зачем нужны все эти данные?

Согласно формулировке , преступление агрессии подразумевает приготовления и подготовку к акту агрессии против суверенного государства. В этом контексте, по мнению аналитиков Атлантического совета, пропаганда и дезинформация, которую в России начали распространять задолго до начала полномасштабной войны с Украиной, может быть доказательством того, что российские власти готовились к вторжению. Именно поэтому, говорится в докладе, необходимо документировать все случаи распространения такой информации, чтобы после окончания войны эти данные могли быть использованы для обоснования обвинения в адрес тех, кто развязал войну с Украиной.

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