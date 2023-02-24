Как пропаганда готовила россиян к вторжению в Украину В тысячах статей им говорили, что «Россия хочет мира», а «Украина — агрессор». Исследование Атлантического совета
Атлантический совет (Atlantic Council) — американский аналитический центр, занимающийся исследованиями в области международных отношений и глобальной безопасности, — опубликовал доклад о российской пропаганде в период с 2014 года и до начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в феврале 2022-го. В докладе описаны самые распространенные утверждения о России, Украине и Западе, с которыми выступали провластные СМИ. Это тысячи публикаций — и это только те, которые изучили аналитики.
Что писали пропагандистские СМИ в 2014-2021 годах
В рамках исследования периода 2014-2021 годов аналитики изучили девять тысяч публикаций проектов StopFake и EUvsDisinfo, которые занимаются фактчекингом материалов российской пропаганды. На основании этих данных был составлен список из 367 пропагандистских утверждений об Украине, распространяемых 14 крупными российскими СМИ. Вот самые популярные из этих утверждений:
- «украинская армия и добровольческие формирования проявляют жестокость»;
- «Украина превратилась в несостоявшееся государство после того, как последовала за Европой»;
- «украинцы — нацисты»;
- «реформы в Украине направлены против русских»;
- «Россия — не агрессор»;
- «Украина поддерживает терроризм».
О том, что «украинцы — нацисты», а «украинская армия проявляет жестокость» российские провластные СМИ писали с 2014 года (с начала периода, который анализируется в докладе). Тезис «Украина превратилась в несостоявшееся государство» появился в 2016-м. Тогда же пропаганда стала распространять утверждение, что «Украина готовится к войне».
Аналитики также определили, в каком контексте использовались такие утверждения. Вот основные темы публикаций, где они были найдены:
- вооруженные силы;
- нацизм;
- война;
- оружие массового поражения;
- терроризм.
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Что писали пропагандистские СМИ непосредственно перед вторжением
Аналитики также изучили больше 10 тысяч публикаций российских провластных СМИ за период с 16 декабря 2021 года по 24 февраля 2022 года. Публикации касались нескольких ключевых тем — это требования России о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и НАТО, эвакуация жителей Донбасса и признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Другими распространенными темами были «обстрел детского сада в Донецке» и «диверсия с использованием хлора» на территории самопровозглашенных республик Донбасса. В этих публикациях аналитики выделили несколько основных утверждений российской пропаганды.
«Россия хочет мира»
Это самое распространенное утверждение. Прежде всего, оно появлялось в контексте требований России предоставить ей гарантии безопасности. Одновременно пропаганда продвигала следующие тезисы:
- «Россия готова к переговорам с Западом»;
- «для России вопрос безопасности — это не только вопрос Украины»;
- «другие страны поддерживают диалог России с НАТО»;
- «российская армия установит мир»;
- «Россия не собирается нападать на Украину»;
- «Россия не является стороной внутреннего конфликта Украины с Донбассом»;
- «признание республик Донбасса принесет мир».
«У России есть моральные обязательства по защите региона»
Это второе по распространенности утверждение российской пропаганды. Она одновременно продвигала следующие тезисы:
- «Россия помогает беженцам из Донбасса»;
- «Россия ответит силой, если ей не предоставят гарантии безопасности»;
- «республики Донбасса должны быть признаны независимыми»;
- «Путин — сильный лидер, который найдет решение»;
- «У России нет выбора, кроме как использовать силу».
«Украина — агрессор»
Третье по распространенности утверждение российских провластных СМИ непосредственно перед началом войны. Вот как пропаганда его конкретизировала:
- «Украина планирует напасть на Донбасс»;
- «Украина постоянно атакует Донбасс»;
- «Украина не соблюдает Минские соглашения»;
- «Украина устраивает провокации в Донбассе»;
- «Украина совершает акты геноцида в Донбассе».
«Запад создает напряжение в регионе»
Такое утверждение чаще всего встречалось в публикациях, посвященных требованиям России о предоставлении гарантий безопасности. Вот основные тезисы из этих публикаций:
- «расширение НАТО должно быть остановлено»;
- «Запад не учитывает обеспокоенность России в вопросах безопасности»;
- «НАТО хочет увеличить свое присутствие у российских границ»;
- «Запад не соблюдал прежние соглашения с Россией»;
- «Запад игнорирует ситуацию в Донбассе».
«Украина — марионетка Запада»
Как говорится в исследовании, такое утверждение сравнительно редко использовалось в российской пропаганде непосредственно перед началом войны. В основном — в контексте требований России о предоставлении гарантий безопасности. Главные тезисы:
- «США контролируют Европу и Украину»;
- «Украина находится в центре противостояния США и России»;
- «США используют Украину»;
- «Запад взял Украину в заложники».
Зачем нужны все эти данные?
Согласно формулировке Римского статута, преступление агрессии подразумевает приготовления и подготовку к акту агрессии против суверенного государства. В этом контексте, по мнению аналитиков Атлантического совета, пропаганда и дезинформация, которую в России начали распространять задолго до начала полномасштабной войны с Украиной, может быть доказательством того, что российские власти готовились к вторжению. Именно поэтому, говорится в докладе, необходимо документировать все случаи распространения такой информации, чтобы после окончания войны эти данные могли быть использованы для обоснования обвинения в адрес тех, кто развязал войну с Украиной.