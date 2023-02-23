Война Триста шестьдесят пятый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 февраля читайте тут.
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Baza утверждает, что упавший самолет — Су-25. Телеграм-канал пишет, что он упал на сарай с сеном; в результате постройка сгорела.
ТАСС со ссылкой на источник пишет, что упавший самолет это Су-24.
Пилот, по данным агентства, катапультировался.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте происшествия уже работают спасатели.
«Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал губернатор в телеграм-канале.
В Валуйском городском округе в Белгородской области разбился самолет Минобороны РФ.
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Власти Молдовы не подтвердили заявление Минобороны о готовящейся «вооруженной провокации» в Приднестровье
«Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова. Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительствва страны.
Вчера в Лужниках прошел «патриотический» митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!», организованный российскими властями. Перед зрителями выступили поддерживающие войну артисты — среди них были Григорий Лепс, группа «Любэ», Олег Газманов и певец Шаман. Также на сцену вышел Владимир Путин.
Корреспондентка «Медузы» побывала в «Лужниках» и пообщалась с теми, кто туда пришел.
Военная прокуратура не нашла подтверждений, что над мобилизованными из Тувы издевались в ДНР
В начале февраля группа мобилизованных из Тувы, которые находятся в зоне боевых действий в Украине, записала видеообращение, пожаловавшись на избиения и угрозы со стороны военных ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны России и у них «нет командования».
Днепр
Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент отметил, что «эффективные армия и флот — залог безопасности и суверенитета» России, поэтому руководство продолжит уделять «приоритетное внимание» укреплению обороноспособности.
В своем поздравлении Путин отдельно упомянул участников войны в Украине.
Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически.
В Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес
Он встретится с Владимиром Зеленским, а также посетит несколько населенных пунктов в Киевской области, которые весной 2022 года находились под контролем российских военных.
Минобороны утверждает, что Украина планирует «вооруженную провокацию» против Приднестровья
«По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», — говорится в заявлении российского ведомства.
В Минобороны заявили, что украинские диверсанты якобы «будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил РФ».
Ведомство не уточнило, откуда получило эту информацию и не предоставило никаких дополнительных подтверждений.
В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.
Евгений Пригожин заявил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК Вагнера
«Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — сказал Пригожин. Он поблагодарил тех, кто «оказал последнюю каплю для того, чтобы нам начали давать боеприпасы».
На протяжении недели Пригожин ежедневно говорил, что министерство обороны РФ не дает боеприпасы ЧВК Вагнера.
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