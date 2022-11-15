«Российская разрушительная война должна быть остановлена». Владимир Зеленский выступил на саммите G20 

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите « ». Он заявил, что война в Украине должна закончиться справедливо, призвал мировых лидеров не предлагать украинцам идти на компромиссы.

«Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена», — сказал президент.

Зеленский заявил, что война в Украине должна закончиться на основе Устава ООН и международного права. Он подчеркнул, что до достижения этой цели перемирия быть не может и призвал не предлагать Украине идти на компромиссы.

«Мы не позволим России переждать и нарастить силы, чтобы потом начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Не будет никаких „ “, которые Россия нарушит сразу же после заключения», — заявил президент.

Зеленский также рассказал о пунктах «украинской формулы мира», среди которых вопросы ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, прекращение боевых действий, освобождение всех пленных и депортированных, вывод российских войск из Украины и освобождение всех украинских территорий.

Помимо этого, президент поблагодарил страны — участницы саммита, кроме России, за солидарность в вопросе недопустимости применения ядерного оружия: «Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые „G19“, за то, что вы это четко подтверждаете».

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Официальная часть саммита G20 началась на индонезийском Бали 15 ноября и продолжится 16 ноября. Украина не входит в «Большую двадцатку», однако президент Индонезии Джоко Видодо пригласил украинского лидера Владимира Зеленского выступить на саммите. Ранее Зеленский заявлял, что откажется от участия, если на Бали приедет президент РФ Владимир Путин.

Путин не стал участвовать в саммите G20 ни лично, ни по видеосвязи. Bloomberg писал, что так он хотел избежать конфронтации с лидерами других стран. Российскую делегацию на форуме представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

После начала российского вторжения Путин неоднократно намекал на готовность РФ применить ядерное оружие. В преддверии саммита «Большой двадцатки» президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели двухстороннюю встречу, по результатам которой подчеркнули недопустимость угроз или применения ядерного оружия в Украине.

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