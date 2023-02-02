Глава Еврокомиссии пообещала новые санкции против России к годовщине вторжения в Украину

Европейский союз рассчитывает ввести новые санкции против России к 24 февраля — годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом, сообщает Agence France-Presse, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Киеве.

Ранее агентство Reuters писало, что новый пакет подготовят к годовщине начала войны. Литва и Польша — страны, занимающие наиболее жесткую позицию — намерены добиться введения санкций против российского ядерного сектора и ограничений на торговлю алмазами.

Сама фон дер Ляйен говорила, что в очередной, 10-й пакет санкций ЕС войдут меры, направленные на борьбу с обходом введенных ранее ограничений.

По данным Bloomberg, Евросоюз также готовит санкции против Беларуси за участие страны в российском вторжении в Украину. Среди возможных ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях, а также санкции на нефть, уголь, сталь и золото.

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Девятый пакет санкций ЕС вступил в силу в декабре. В него включили запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации, отзыв лицензий на вещание у пяти телеканалов, ограничения против высокопоставленных чиновников и российских пропагандистов.

В середине января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что западные страны ввели против России «самые сильные санкции за всю историю», из-за чего российской экономике грозят «десятилетия регрессии».