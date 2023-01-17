Глава Еврокомиссии: десятый пакет санкций закроет лазейки, помогающие обходить ранее введенные ограничения

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В очередной пакет санкций Евросоюза против России войдут меры, направленные на борьбу с обходом ограничений, наложенных ранее. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет «будет сосредоточен на том, чтобы закрыть лазейки и покончить с обходами [ограничений]».

Председатель Еврокомиссии также пообещала предусмотреть «огромные последствия» для тех, кто обходит ранее введенные санкции.

Агентство Reuters 13 января писало, что новый пакет подготовят к годовщине начала войны. Литва и Польша — страны, выступающие с наиболее жестких позиций — намерены добиться введения санкций против российского ядерного сектора и ограничений на торговлю алмазами.

Предыдущий — девятый — пакет санкций вступил в силу 16 декабря. В его рамках у нескольких российских телеканалов были отозваны лицензии на вещание в ЕС, а также был запрещен экспорт в Россию авиационных двигателей.

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