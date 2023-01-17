Глава Еврокомиссии заявила, что экономике России из-за санкций грозят «десятилетия регрессии»

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за санкций, наложенных на Россию после вторжения в Украину, российская экономика столкнется со спадом, который продлится не один год. Об этом она сказала, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Мы ввели самые сильные санкции за всю историю, в результате которых российская экономика столкнулась с десятилетиями регрессии, а ее промышленность лишилась любых современных критических технологий», — сказала глава Еврокомиссии.

Во время выступления фон дер Ляйен также заявила, что европейские страны всегда будут поддерживать Украину. По ее словам, после вторжения России многие думали, что Украина проиграет за несколько дней, но украинский народ проявил «моральное и физическое мужество».

Обращаясь к присутствующей в зале первой леди Украины Елене Зеленской, фон дер Ляйен добавила, что «за последний год ваша страна потрясла мир и вдохновила Европу». Глава Еврокомиссии добавила, что преступления России в Украине не останутся безнаказанными.

Президент РФ Владимир Путин заявил 17 января, что по итогам 2022 года экономика России, как ожидается, снизится на 2,5%, хотя эксперты, по его словам, «предрекали падение 10%, и 15%, и даже 20%». По словам президента, за январь-ноябрь 2022 года ВВП России снизился на 2,1%.

По оценке Всемирного банка (.pdf), по итогам 2022 года ВВП России снизился на 3,5%. В 2023 году, согласно прогнозу банка, российская экономика сократится еще на 3,3%, а в 2024 году вырастет на 1,6%, отмечает РБК.

По данным Bloomberg, в Минфине РФ, согласно внутреннему документу ведомства, в августе 2022 года оценили потери финансового сектора России из-за санкций Запада в сотни миллиардов долларов. Тогда же, как писал Bloomberg, в правительстве представили доклад о влиянии санкций на экономику, согласно которому Россия из-за санкций может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией.

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