ЕС подготовит десятый пакет санкций против России к годовщине начала войны

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Очередной, десятый по счету пакет санкций Евросоюза против России может быть готов к 24 февраля, годовщине начала войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных европейских дипломатов.

Страны, выступающие с наиболее жестких позиций по отношению к России, такие как Литва и Польша, намерены добиться включения в новый пакет санкций против российского ядерного сектора и ограничения на торговлю российскими алмазами, пишет агентство.

Также предполагается отключить новые банки от системы SWIFT и лишить еще несколько российских СМИ лицензий на вещание в Европе.

При этом один из источников агентства подчеркнул, что «все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций».

Девятый пакет санкций ЕС вступил в силу 16 декабря. Он включал в себя запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации, отзыв лицензий на вещание у телеканалов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», РЕН ТВ и Первого канала. Также был расширен санкционный список физических лиц — в него попали вице-премьер Татьяна Голикова, а также несколько министров и губернаторов и российские пропагандисты.

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