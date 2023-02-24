Минобороны России второй раз за день заявило, что Киев планирует вторжение в Приднестровье. Власти Молдовы это отрицали

Украина активизировала подготовку к вторжению в , заявило вечером 23 февраля министерство обороны России.

Ведомство утверждает, что фиксирует «значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР».

«Реализация планируемой провокации Украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье. Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны», — заявило российское военное ведомство.

Рано утром 23 февраля Минобороны РФ сообщило, что украинские войска готовят «вооруженную провокацию» против Приднестровья. «В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил РФ», — заявило министерство.

Власти Молдовы информацию Минобороны РФ не подтвердили, призвали граждан сохранять спокойствие и «ориентироваться на информацию из официальных или проверенных источников».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила «российский план разрушения политической ситуации в Молдове». По его словам, Украина передала соответствующую информацию властям Молдовы. В Службе информации и безопасности Молдовы подтвердили, что документы были получены и что в стране выявили «подрывные действия с целью дестабилизации ситуации».

Через несколько дней президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ближайшее время диверсанты с военной подготовкой могут атаковать государственные здания и захватить заложников. Позднее Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдовы с целью смены власти на пророссийскую.

21 февраля президент России Владимир Путин отменил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе РФ, в котором, в частности, говорилось, что Россия будет искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

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