Президент Молдовы заявила о планах России свергнуть власть в Кишиневе. Ранее о таких планах предупреждал Владимир Зеленский

Власти Молдовы подтвердили президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сообщал о планах России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Об этом, как пишет местное издание Point, заявила президент Молдовы Майя Санду. По ее словам, в ближайшее время диверсанты с военной подготовкой могут атаковать государственные здания и захватить заложников.

Документы, которые предоставила Украина, демонстрируют «документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий», рассказала Санду. В частности, они содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

Авторы этих документов, утверждает Санду, полагаются также на «некоторые внутренние силы». Среди них — преступные группировки, к которым президент причислила оппозиционную , некоторых ветеранов и нескольких людей, связанных с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

«Цель этих действий — свержение конституционного строя, смена легитимной власти с Кишинева на нелегитимную, которая отдала бы страну в распоряжение России для остановки процесса интеграции в ЕС», — заявила Санду.

В руководстве партии «Шор» обвинили Санду в попытке узурпации власти. «Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии», — заявила вице-председатель партии Марина Таубер.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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