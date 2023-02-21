Путин отменил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России Этот курс предполагал, что Россия сблизится с ЕС и США, будет уважать суверенитет Молдовы и территориальную целостность всех стран

Послание Владимира Путина Федеральному собранию на уличном экране в аннексированном Севастополе. 21 февраля 2023 года Алексей Павлишак / Reuters / Scanpix / LETA

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, признающий утратившим силу один из его 2012 года — «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» (вот его копия). Путин подписал новый указ «в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», сказано в документе. Решение вступило в силу с 21 февраля 2023 года.

Своим решением Путин отменил множество поручений, которые он дал МИД и другим органам власти РФ в 2012 году. В частности, указ 11-летней давности предполагал «последовательную реализацию» Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений ( ) с США. Ранее 21 февраля во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что Россия приостановит участие в этом договоре.

Подробнее об этом Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Как обратили внимание СМИ, новый указ отменяет и другие положения внешнеполитического курса России, определенного в 2012 году, вот лишь некоторые из них:

создать благоприятные внешние условия для долгосрочного развития РФ;

твердо отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, которые требуют развивать дружественные отношения между государствами на основе равноправия, уважения их суверенитета и территориальной целостности;

продолжать активно искать пути решения на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы;

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продолжать активно расширять взаимодействие с Беларусью в рамках Союзного государства;

активно содействовать становлению частично признанных Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств;

в отношениях с Евросоюзом продвигать создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана, добиваться отмены виз при краткосрочных поездках и развивать единый энергетический комплекс Европы;

в отношениях с США поддерживать стабильное и предсказуемое взаимодействие на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов, а также продвигать инициативы, касающиеся дальнейшей либерализации визового режима;

углублять равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем, стратегическое партнерство с Индией и Вьетнамом, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией;

Развивать отношения с НАТО соразмерно готовности альянса учитывать интересы РФ.

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