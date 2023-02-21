Путин отменил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России Этот курс предполагал, что Россия сблизится с ЕС и США, будет уважать суверенитет Молдовы и территориальную целостность всех стран
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, признающий утратившим силу один из его «майских указов» 2012 года — «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» (вот его копия). Путин подписал новый указ «в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», сказано в документе. Решение вступило в силу с 21 февраля 2023 года.
Своим решением Путин отменил множество поручений, которые он дал МИД и другим органам власти РФ в 2012 году. В частности, указ 11-летней давности предполагал «последовательную реализацию» Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Ранее 21 февраля во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что Россия приостановит участие в этом договоре.
Как обратили внимание СМИ, новый указ отменяет и другие положения внешнеполитического курса России, определенного в 2012 году, вот лишь некоторые из них:
- создать благоприятные внешние условия для долгосрочного развития РФ;
- твердо отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, которые требуют развивать дружественные отношения между государствами на основе равноправия, уважения их суверенитета и территориальной целостности;
- продолжать активно искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы;
И что, Россия уважает суверенитет Молдовы?
- продолжать активно расширять взаимодействие с Беларусью в рамках Союзного государства;
- активно содействовать становлению частично признанных Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств;
- в отношениях с Евросоюзом продвигать создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана, добиваться отмены виз при краткосрочных поездках и развивать единый энергетический комплекс Европы;
- в отношениях с США поддерживать стабильное и предсказуемое взаимодействие на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов, а также продвигать инициативы, касающиеся дальнейшей либерализации визового режима;
- углублять равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем, стратегическое партнерство с Индией и Вьетнамом, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией;
- Развивать отношения с НАТО соразмерно готовности альянса учитывать интересы РФ.