Генассамблея ООН приняла предложенную Киевом резолюцию с призывом вывести российские войска из Украины
Генеральная ассамблея ООН поддержала предложенную Украиной и ее союзниками резолюцию, которая призывает Россию прекратить боевые действия на украинской территории и вывести оттуда войска. Об этом сообщается в твиттере ООН.
За резолюцию проголосовала 141 страна. Еще 32 государства воздержались от голосования (среди них Китай, Казахстан и Иран). Семь стран — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали — проголосовали против документа.
Как пишет «Европейская правда», резолюция основана на принципах «формулы мира», которые президент Украины Владимир Зеленский представил осенью 2022 года на саммите G20.
При этом, как отмечает «РБК-Украина», резолюция шире и содержит меньше деталей, чем «формула мира». Формулировки в ней изменили, чтобы заручиться поддержкой большего числа стран в Генассамблее ООН.
В документе сказано, что ООН:
- Подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН;
- Призывает государства-члены ООН и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению мира в Украине;
- Подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды;
- Вновь требует, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах, и призывает к прекращению боевых действий;
- Требует, чтобы обращение сторон в вооруженном конфликте со всеми военнопленными отвечало положениям Женевской конвенции;
- Призывает стороны соблюдать международное гуманитарное право и щадить гражданское население и гражданские объекты;
- Призывает к немедленному прекращению атак на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных атак на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;
- Особо отмечает необходимость привлечь к ответственности виновных в совершении преступлений в Украине путем проведения справедливого и независимого расследования и суда;
- Призывает все государства-члены ООН сотрудничать для преодоления глобальных последствий войны.
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Резолюции, принятые Генассамблеей ООН, не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.
После полномасштабного вторжения России в Украину Генассамблея уже приняла не менее четырех резолюций с осуждением российской военной агрессии.