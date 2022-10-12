Генассамблея ООН не признала российскую аннексию украинских территорий

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает проведенные Россией «референдумы» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных Херсонской и Запорожской областях. В документе также содержится требование к России пересмотреть заявление об аннексии украинских территорий.

За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран — Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Воздержались во время голосования 35 государств, в том числе Китай и Индия. Десять стран не принимали участия в голосовании.

30 сентября, когда Владимир Путин подписал в Кремле договоры о «присоединении к России» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Совет безопасности ООН уже пытался проголосовать за осуждение «референдумов», однако тогда российская делегация наложила вето на проект соответствующей резолюции.