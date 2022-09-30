Россия наложила вето на проект резолюции США в Совбезе ООН с осуждением «референдумов». Китай при голосовании воздержался
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Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции с осуждением «референдумов» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Авторами инициативы выступили США и Албания. В документе предлагалось осудить организацию «так называемых незаконных референдумов» и подчеркнуть, что они не имеют юридической силы, а также призвать РФ вывести войска с территории Украины.
Кроме России никто не проголосовал против документа. Десять стран поддержали проект, еще четыре воздержались.
Днем 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о «присоединении» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Ожидается, что в течение нескольких дней аннексия будет официально оформлена после одобрения Конституционным судом и принятия Думой и Советом Федерации соответствующего закона.