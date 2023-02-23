Сюжет о начале войны в Украине в китайских новостях. Гонконг, 24 февраля 2022 года Peter Parks / AFP / Scanpix / LETA

Европейский совет по международным отношениям ( ) совместно с колледжем Святого Антония в Оксфордском университете обнародовал результаты глобального опроса общественного мнения о войне в Украине и ее последствиях с точки зрения будущего миропорядка.

Исследование проводилось в конце декабря 2022-го — начале января 2023 года в десяти странах Европы (это Дания, Эстония, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, Португалия, Румыния и Испания) и еще пяти государствах за ее пределами — Китае, Индии, Турции, России и США. В общей сложности в опросе приняли участие 19 765 человек в возрасте от 18 лет. В основном респондентов опрашивали через онлайн-платформы Datapraxis, YouGov и Gallup.

В двух странах — России и Индии — опросы проводились методом личных интервью, как отмечается, из-за «напряженной внутриполитической и социальной ситуации в России и плохого качества интернета в небольших городах Индии». Авторы исследования также подчеркивают, что результаты опроса из России и Китая следует интерпретировать с осторожностью, учитывая вероятность того, что некоторые респонденты могли чувствовать себя стесненными в свободном выражении мнения.

Согласно ключевым выводам исследования, война в Украине консолидировала западные страны. Европейцы и американцы единодушны во мнении, что Россия стала их заклятым противником и они должны помочь Украине победить в войне, а будущий миропорядок, скорее всего, будет определяться двумя блоками, возглавляемыми США и Китаем.

Напротив, жители Китая, Индии и Турции выступают за скорейшее окончание войны, даже если Украине придется при этом уступить часть своей территории. Граждане незападных стран, включая Россию, считают более вероятным послевоенное установление многополярного, а не двухполярного миропорядка.

Как должна закончиться война

За год войны настроения западных правительств и граждан трансформировались от мнения, что боевые действия нужно прекратить как можно скорее, до все более утверждающегося консенсуса о том, что агрессию Кремля остановит только победа Украины. За пределами Европы — в Индии, Турции, Китае — большинство предпочитает, чтобы война закончилась прямо сейчас, даже с территориальными уступками со стороны Киева. Однако надо принимать во внимание, что от четверти до трети опрошенных в этих странах считают, что Украина должна отвоевать всю оккупированную Россией территорию.

Процент людей, согласных со следующими утверждениями:

Конфликт между Россией и Украиной должен быть остановлен как можно скорее, даже если это означает, что Украина передаст России контроль над частью территорий

54% — Индия

48% — Турция

42% — Китай

30% — ЕС

22% — Великобритания

21% — США

Украина должна вернуть себе всю свою территорию, даже если это означает затяжную войну или большее количество убитых и перемещенных украинцев

44% — Великобритания

38% — ЕС

34% — США

30% — Индия

27% — Турция

23% — Китай

Доминирование Запада в мире нужно прекратить, даже если это означает признание территориальной агрессии России против Украины

12% — Индия

12% — Китай

8% — Турция

6% — США

5% — ЕС

4% — Великобритания

А вот что думают в России:

44% — конфликт должен быть остановлен как можно скорее

29% — мировое доминирование Запада нужно прекратить

5% — Украина должна вернуть себе всю свою территорию

(Остальные опрошенные ответили «Не знаю» или «Ни один из вариантов», либо не дали никакого ответа).

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Как воспринимают Россию в мире

Абсолютное большинство европейцев и американцев считают Россию «противником» или «соперником», а будущие отношения со страной воспринимают как конфронтацию. 55% опрошенных граждан ЕС выступают за запрет поставок любых энергоносителей из России, 24% требуют продолжать закупать российские энергоносители. Однако за пределами Европы не сомневаются в военной силе Кремля, рассматривая его скорее как «союзника» или «партнера».

Процент людей, согласных со следующими утверждениями:

Россия — противник, с которым мы находимся в конфликте

65% — Великобритания

55% — США

54% — ЕС

8% — Турция

4% — Индия

4% — Китай

Россия — соперник, с которым нам нужно конкурировать

18% — Турция

16% — США

16% — Китай

15% — Индия

12% — Великобритания

12% — ЕС

Россия — необходимый партнер, с которым мы должны стратегически сотрудничать

55% — Турция

44% — Китай

29% — Индия

12% — ЕС

9% — США

7% — Великобритания

Россия — союзник, который разделяет наши интересы и ценности

51% — Индия

35% — Китай

14% — Турция

5% — США

3% — ЕС

1% — Великобритания

Из-за войны Россия стала:

Значительно или несколько сильнее

63% — Индия

44% — Турция

40% — Китай

16% — США

14% — ЕС

9% — Великобритания

Значительно или несколько слабее

49% — Великобритания

42% — США

39% — ЕС

20% — Турция

14% — Китай

12% — Индия

Была и остается сильной

37% — Китай

29% — Турция

19% — ЕС

16% — Великобритания

15% — США

14% — Индия

Была и остается слабой

11% — США

9% — Индия

8% — Китай

7% — ЕС

5% — Великобритания

4% — Турция

А вот что думают в России:

34% — Россия была и остается сильной

30% — Россия стала значительно или несколько сильнее

26% — Россия стала значительно или несколько слабее

6% — Россия была и остается слабой

(Остальные ответили «Не знаю» или не дали ответа).

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Зачем Запад помогает Украине

Результаты исследования демонстрируют, что за пределами Европы скептически относятся к заявлениям о том, что Запад, оказывая помощь Украине, защищает демократию. Большинство опрошенных граждан Китая и Турции полагают, что западная поддержка Украины мотивирована не защитой ее территориальной целостности, а скорее желанием обеспечить собственную безопасность или господство в регионе.

Процент людей, согласных со следующими утверждениями о причинах поддержки Украины со стороны США:

Защита западного доминирования

45% — Китай

30% — Турция

26% — ЕС

23% — Индия

22% — Великобритания

14% — США

Защита собственной безопасности

35% — Турция

28% — Великобритания

22% — ЕС

20% — Китай

19% — Индия

15% — США

Защита украинской демократии

36% — США

28% — Индия

20% — Великобритания

16% — ЕС

12% — Китай

8% — Турция

Защита территориальной целостности Украины

20% — Индия

16% — США

15% — Турция

14% — ЕС

11% — Китай

10% — Великобритания

А вот что думают в России о мотивах США:

38% — защита западного доминирования

22% — защита собственной безопасности

9% — защита территориальной целостности Украины

6% — защита украинской демократии

Процент людей, согласных со следующими утверждениями о причинах поддержки Украины со стороны ЕС:

Защита западного доминирования

40% — Китай

27% — Турция

23% — Индия

14% — ЕС

13% — США

10% — Великобритания

Защита собственной безопасности

45% — ЕС

44% — Великобритания

40% — Турция

28% — США

24% — Китай

16% — Индия

Защита украинской демократии

36% — Индия

23% — США

20% — Великобритания

14% — ЕС

12% — Китай

12% — Турция

Защита территориальной целостности Украины

20% — Индия

19% — США

15% — Турция

12% — Китай

11% — ЕС

11% — Великобритания

А вот что думают в России о мотивах ЕС:

46% — защита западного доминирования

18% — защита собственной безопасности

7% — защита территориальной целостности Украины

7% — защита украинской демократии

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Каким будет мир после войны

Одним из самых поразительных выводов исследования аналитики называют представления о будущем устройстве мира. Большинство опрошенных как в Европе, так и за ее пределами считают, что либеральный миропорядок во главе с США сходит на нет. В Европе и Америке преобладает мнение, что возвращается двухполярный мир — теперь во главе с США и Китаем. Вероятно, взгляды западной публики на будущее формируются под влиянием воспоминаний о холодной войне, отмечают авторы исследования.

Незападные страны полагают, что Запад может остаться одной из сильных сторон, но не будет гегемоном, говорится в исследовании. Большинство опрошенных в России (61%), Китае (61%) и Турции (51%) считают, что будущий мировой порядок будет характеризоваться либо многополярностью, либо доминированием Китая или другой незападной страны. В США такую точку зрения разделяют 37%, в ЕС — 31%, в Великобритании — 29%.

Процент людей, согласных со следующими предположениями о мировом порядке, каким он будет через 10 лет:

Более равномерное распределение глобальной власти между несколькими странами

30% — Китай

23% — Турция

21% — Индия

19% — ЕС

17% — США

16% — Великобритания

Разделение глобальной власти между двумя соперничающими блоками, возглавляемыми США и Китаем

29% — Великобритания

28% — ЕС

26% — США

23% — Китай

21% — Турция

14% — Индия

Глобальное господство Китая

27% — Китай

17% — Турция

15% — Индия

13% — США

10% — Великобритания

9% — ЕС

Глобальное господство США

31% — Индия

18% — Турция

9% — США

6% — Китай

6% — ЕС

4% — Великобритания

Глобальное господство другой страны (не США и не Китая)

12% — Индия

11% — Турция

7% — США

4% — Китай

4% — ЕС

2% — Великобритания

(Следует отметить, что примерно треть опрошенных в США, Великобритании и ЕС затруднились дать конкретные ответы).

А вот что думают в России:

33% — более равномерное распределение глобальной власти между несколькими странами

16% — глобальное господство другой страны (не США и не Китая)

12% — разделение глобальной власти между двумя соперничающими блоками, возглавляемыми США и Китаем

12% — глобальное господство Китая

7% — глобальное господство США

(20% ответили «Не знаю» или «Ни один из вариантов», либо не дали никакого ответа).

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«Постзападный» мир

Война в Украине стала поворотным моментом в мировой истории, и нынешняя консолидация Запада, как ни парадоксально, сопровождается возникновением «постзападного» мира, пишут в заключении авторы исследования.

Европейцев может разочаровать тот факт, что правительства и общественность в таких странах, как Индия и Турция, склонны рассматривать российскую агрессию через призму своих национальных интересов, а не универсальных принципов. Но им не следует слишком удивляться. У многих незападных стран были свои моменты разочарования из-за того, что Запад игнорировал жизненно важные для них кризисы.

На наш взгляд, Западу следовало бы относиться к Индии, Турции, Бразилии и другим сопоставимым странам как к новым суверенным субъектам мировой истории, а не как к объектам, которые нужно перетащить на правильную сторону истории. Эти страны не представляют какой-то новый третий блок или полюс в международной политике. Они не имеют общей идеологии и часто преследуют конкурирующие интересы. Они не испытывают на себе глобального влияния США или Китая и не хотят приспосабливаться к прихотям и планам сверхдержав. И граждане этих стран поддерживает такой подход, о чем свидетельствует, например, их нежелание считать своими проблемы, связанные с Украиной.

Западу придется сосуществовать как одному из полюсов многополярного мира с враждебными диктатурами, такими как Китай и Россия, и независимыми крупными державами, такими как Индия и Турция, заключают авторы исследования.

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