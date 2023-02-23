Россия — противник или партнер? Должна ли война продолжаться до полной победы Украины? И каким будет послевоенный мир? Вот что об этом думают в ЕС, США, Китае, Индии и других странах. Результаты глобального исследования
Европейский совет по международным отношениям (ECFR) совместно с колледжем Святого Антония в Оксфордском университете обнародовал результаты глобального опроса общественного мнения о войне в Украине и ее последствиях с точки зрения будущего миропорядка.
Исследование проводилось в конце декабря 2022-го — начале января 2023 года в десяти странах Европы (это Дания, Эстония, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, Португалия, Румыния и Испания) и еще пяти государствах за ее пределами — Китае, Индии, Турции, России и США. В общей сложности в опросе приняли участие 19 765 человек в возрасте от 18 лет. В основном респондентов опрашивали через онлайн-платформы Datapraxis, YouGov и Gallup.
В двух странах — России и Индии — опросы проводились методом личных интервью, как отмечается, из-за «напряженной внутриполитической и социальной ситуации в России и плохого качества интернета в небольших городах Индии». Авторы исследования также подчеркивают, что результаты опроса из России и Китая следует интерпретировать с осторожностью, учитывая вероятность того, что некоторые респонденты могли чувствовать себя стесненными в свободном выражении мнения.
Согласно ключевым выводам исследования, война в Украине консолидировала западные страны. Европейцы и американцы единодушны во мнении, что Россия стала их заклятым противником и они должны помочь Украине победить в войне, а будущий миропорядок, скорее всего, будет определяться двумя блоками, возглавляемыми США и Китаем.
Напротив, жители Китая, Индии и Турции выступают за скорейшее окончание войны, даже если Украине придется при этом уступить часть своей территории. Граждане незападных стран, включая Россию, считают более вероятным послевоенное установление многополярного, а не двухполярного миропорядка.
Как должна закончиться война
За год войны настроения западных правительств и граждан трансформировались от мнения, что боевые действия нужно прекратить как можно скорее, до все более утверждающегося консенсуса о том, что агрессию Кремля остановит только победа Украины. За пределами Европы — в Индии, Турции, Китае — большинство предпочитает, чтобы война закончилась прямо сейчас, даже с территориальными уступками со стороны Киева. Однако надо принимать во внимание, что от четверти до трети опрошенных в этих странах считают, что Украина должна отвоевать всю оккупированную Россией территорию.
Процент людей, согласных со следующими утверждениями:
Конфликт между Россией и Украиной должен быть остановлен как можно скорее, даже если это означает, что Украина передаст России контроль над частью территорий
- 54% — Индия
- 48% — Турция
- 42% — Китай
- 30% — ЕС
- 22% — Великобритания
- 21% — США
Украина должна вернуть себе всю свою территорию, даже если это означает затяжную войну или большее количество убитых и перемещенных украинцев
- 44% — Великобритания
- 38% — ЕС
- 34% — США
- 30% — Индия
- 27% — Турция
- 23% — Китай
Доминирование Запада в мире нужно прекратить, даже если это означает признание территориальной агрессии России против Украины
- 12% — Индия
- 12% — Китай
- 8% — Турция
- 6% — США
- 5% — ЕС
- 4% — Великобритания
А вот что думают в России:
- 44% — конфликт должен быть остановлен как можно скорее
- 29% — мировое доминирование Запада нужно прекратить
- 5% — Украина должна вернуть себе всю свою территорию
(Остальные опрошенные ответили «Не знаю» или «Ни один из вариантов», либо не дали никакого ответа).
Как воспринимают Россию в мире
Абсолютное большинство европейцев и американцев считают Россию «противником» или «соперником», а будущие отношения со страной воспринимают как конфронтацию. 55% опрошенных граждан ЕС выступают за запрет поставок любых энергоносителей из России, 24% требуют продолжать закупать российские энергоносители. Однако за пределами Европы не сомневаются в военной силе Кремля, рассматривая его скорее как «союзника» или «партнера».
Процент людей, согласных со следующими утверждениями:
Россия — противник, с которым мы находимся в конфликте
- 65% — Великобритания
- 55% — США
- 54% — ЕС
- 8% — Турция
- 4% — Индия
- 4% — Китай
Россия — соперник, с которым нам нужно конкурировать
- 18% — Турция
- 16% — США
- 16% — Китай
- 15% — Индия
- 12% — Великобритания
- 12% — ЕС
Россия — необходимый партнер, с которым мы должны стратегически сотрудничать
- 55% — Турция
- 44% — Китай
- 29% — Индия
- 12% — ЕС
- 9% — США
- 7% — Великобритания
Россия — союзник, который разделяет наши интересы и ценности
- 51% — Индия
- 35% — Китай
- 14% — Турция
- 5% — США
- 3% — ЕС
- 1% — Великобритания
Из-за войны Россия стала:
Значительно или несколько сильнее
- 63% — Индия
- 44% — Турция
- 40% — Китай
- 16% — США
- 14% — ЕС
- 9% — Великобритания
Значительно или несколько слабее
- 49% — Великобритания
- 42% — США
- 39% — ЕС
- 20% — Турция
- 14% — Китай
- 12% — Индия
Была и остается сильной
- 37% — Китай
- 29% — Турция
- 19% — ЕС
- 16% — Великобритания
- 15% — США
- 14% — Индия
Была и остается слабой
- 11% — США
- 9% — Индия
- 8% — Китай
- 7% — ЕС
- 5% — Великобритания
- 4% — Турция
А вот что думают в России:
- 34% — Россия была и остается сильной
- 30% — Россия стала значительно или несколько сильнее
- 26% — Россия стала значительно или несколько слабее
- 6% — Россия была и остается слабой
(Остальные ответили «Не знаю» или не дали ответа).
Зачем Запад помогает Украине
Результаты исследования демонстрируют, что за пределами Европы скептически относятся к заявлениям о том, что Запад, оказывая помощь Украине, защищает демократию. Большинство опрошенных граждан Китая и Турции полагают, что западная поддержка Украины мотивирована не защитой ее территориальной целостности, а скорее желанием обеспечить собственную безопасность или господство в регионе.
Процент людей, согласных со следующими утверждениями о причинах поддержки Украины со стороны США:
Защита западного доминирования
- 45% — Китай
- 30% — Турция
- 26% — ЕС
- 23% — Индия
- 22% — Великобритания
- 14% — США
Защита собственной безопасности
- 35% — Турция
- 28% — Великобритания
- 22% — ЕС
- 20% — Китай
- 19% — Индия
- 15% — США
Защита украинской демократии
- 36% — США
- 28% — Индия
- 20% — Великобритания
- 16% — ЕС
- 12% — Китай
- 8% — Турция
Защита территориальной целостности Украины
- 20% — Индия
- 16% — США
- 15% — Турция
- 14% — ЕС
- 11% — Китай
- 10% — Великобритания
А вот что думают в России о мотивах США:
- 38% — защита западного доминирования
- 22% — защита собственной безопасности
- 9% — защита территориальной целостности Украины
- 6% — защита украинской демократии
Процент людей, согласных со следующими утверждениями о причинах поддержки Украины со стороны ЕС:
Защита западного доминирования
- 40% — Китай
- 27% — Турция
- 23% — Индия
- 14% — ЕС
- 13% — США
- 10% — Великобритания
Защита собственной безопасности
- 45% — ЕС
- 44% — Великобритания
- 40% — Турция
- 28% — США
- 24% — Китай
- 16% — Индия
Защита украинской демократии
- 36% — Индия
- 23% — США
- 20% — Великобритания
- 14% — ЕС
- 12% — Китай
- 12% — Турция
Защита территориальной целостности Украины
- 20% — Индия
- 19% — США
- 15% — Турция
- 12% — Китай
- 11% — ЕС
- 11% — Великобритания
А вот что думают в России о мотивах ЕС:
- 46% — защита западного доминирования
- 18% — защита собственной безопасности
- 7% — защита территориальной целостности Украины
- 7% — защита украинской демократии
Каким будет мир после войны
Одним из самых поразительных выводов исследования аналитики называют представления о будущем устройстве мира. Большинство опрошенных как в Европе, так и за ее пределами считают, что либеральный миропорядок во главе с США сходит на нет. В Европе и Америке преобладает мнение, что возвращается двухполярный мир — теперь во главе с США и Китаем. Вероятно, взгляды западной публики на будущее формируются под влиянием воспоминаний о холодной войне, отмечают авторы исследования.
Незападные страны полагают, что Запад может остаться одной из сильных сторон, но не будет гегемоном, говорится в исследовании. Большинство опрошенных в России (61%), Китае (61%) и Турции (51%) считают, что будущий мировой порядок будет характеризоваться либо многополярностью, либо доминированием Китая или другой незападной страны. В США такую точку зрения разделяют 37%, в ЕС — 31%, в Великобритании — 29%.
Процент людей, согласных со следующими предположениями о мировом порядке, каким он будет через 10 лет:
Более равномерное распределение глобальной власти между несколькими странами
- 30% — Китай
- 23% — Турция
- 21% — Индия
- 19% — ЕС
- 17% — США
- 16% — Великобритания
Разделение глобальной власти между двумя соперничающими блоками, возглавляемыми США и Китаем
- 29% — Великобритания
- 28% — ЕС
- 26% — США
- 23% — Китай
- 21% — Турция
- 14% — Индия
Глобальное господство Китая
- 27% — Китай
- 17% — Турция
- 15% — Индия
- 13% — США
- 10% — Великобритания
- 9% — ЕС
Глобальное господство США
- 31% — Индия
- 18% — Турция
- 9% — США
- 6% — Китай
- 6% — ЕС
- 4% — Великобритания
Глобальное господство другой страны (не США и не Китая)
- 12% — Индия
- 11% — Турция
- 7% — США
- 4% — Китай
- 4% — ЕС
- 2% — Великобритания
(Следует отметить, что примерно треть опрошенных в США, Великобритании и ЕС затруднились дать конкретные ответы).
А вот что думают в России:
- 33% — более равномерное распределение глобальной власти между несколькими странами
- 16% — глобальное господство другой страны (не США и не Китая)
- 12% — разделение глобальной власти между двумя соперничающими блоками, возглавляемыми США и Китаем
- 12% — глобальное господство Китая
- 7% — глобальное господство США
(20% ответили «Не знаю» или «Ни один из вариантов», либо не дали никакого ответа).
«Постзападный» мир
Война в Украине стала поворотным моментом в мировой истории, и нынешняя консолидация Запада, как ни парадоксально, сопровождается возникновением «постзападного» мира, пишут в заключении авторы исследования.
Европейцев может разочаровать тот факт, что правительства и общественность в таких странах, как Индия и Турция, склонны рассматривать российскую агрессию через призму своих национальных интересов, а не универсальных принципов. Но им не следует слишком удивляться. У многих незападных стран были свои моменты разочарования из-за того, что Запад игнорировал жизненно важные для них кризисы.
На наш взгляд, Западу следовало бы относиться к Индии, Турции, Бразилии и другим сопоставимым странам как к новым суверенным субъектам мировой истории, а не как к объектам, которые нужно перетащить на правильную сторону истории. Эти страны не представляют какой-то новый третий блок или полюс в международной политике. Они не имеют общей идеологии и часто преследуют конкурирующие интересы. Они не испытывают на себе глобального влияния США или Китая и не хотят приспосабливаться к прихотям и планам сверхдержав. И граждане этих стран поддерживает такой подход, о чем свидетельствует, например, их нежелание считать своими проблемы, связанные с Украиной.
Западу придется сосуществовать как одному из полюсов многополярного мира с враждебными диктатурами, такими как Китай и Россия, и независимыми крупными державами, такими как Индия и Турция, заключают авторы исследования.