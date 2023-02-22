Война Триста шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 февраля читайте здесь.
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Обновленная сводка и карта боев в Украине
ЧВК Вагнера, несмотря на собственные заявления о дефиците боеприпасов, завершает окружение Бахмута. Если в ближайшее время ЧВК не падет жертвой политических интриг, то ее наемники смогут выйти к последней крупной дороге, связывающей город с украинской «большой землей». До нее наемникам осталось захватить пару поселков (Берховку и Ягодное, в которых, как сообщается, уже идут бои) и один холм.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны нет цели биться за Бахмут до последнего солдата — оборона будет держаться, «пока это разумно». Вероятно, момент, когда держаться будет совсем не разумно (потому что можно потерять целые подразделения в окружении), уже близок.
«Медиазона»: автора гимна Кирова заочно приговорили к пяти годам колонии из‑за постов о войне во «ВКонтакте»
Суд в Кирове назначил пять лет колонии общего режима композитору, автору гимна города Прохору Протасову из-за его постов про войну. Об этом «Медиазоне» сообщил неназванный источник, который присутствовал на заседании. Гособвинение просило приговорить композитора к девяти годам колонии.
Протасова признали виновным в распространении «фейков» про армию из-за его постов во «ВКонтакте» про удар по торговому центру в Кременчуге и убийства мирных жителей в Буче. Протасов писал, что поводом для дела стали выложенные им видео и фото «Медузы», «Настоящего времени», а также блогера и политика Максима Каца.
В прошлом году страницу Протасова во «ВКонтакте» заблокировали, позднее у него дома прошел обыск, а его самого объявили в федеральный розыск. Композитор сейчас живет в Канаде.
Польша поставит Киев 14 танков Leopard 2 в ближайшие недели
Польша поставит Украине свои танки Leopard 2 в течение «следующих двух-трех недель», после завершения подготовки украинских войск. Об этом, как пишет CNN, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Он сказал, что Варшава поддерживает отправку в Киев и истребителей, но для этого нужно достичь консенсуса между странами НАТО.
«Мы являемся членом НАТО и хотим достичь согласия по всем подобным вопросам, чтобы участвовать в этом [„самолетной коалиции“] вместе», — заявил Ясина, добавив, что в вопросе поставок истребителей Украине он «оптимист».
В России в суд поступило первое дело против украинского военного, которого обвиняют в применении запрещенных методов ведения войны
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону получил от следствия материалы уголовного дела в отношении украинского военнослужащего Антона Чередника, которого обвиняют по статьям о насильственном захвате власти и применении запрещенных средств и методов ведения войны, сообщает ТАСС.
По версии российского следствия, военнослужащий ВСУ в марте 2022 года убил мирного жителя в поселке Мирном города Мариуполя. Череднику также предъявили обвинения по статьям об убийстве и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
В пресс-службе суда заявили агентству, что это первое в России подобное уголовное дело. Суд в ближайшее время назначит его к рассмотрению.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин 20 февраля сообщил ТАСС, что в России ведут следствие в отношении 680 человек по статье запрещенных методах войны. Обвинения предъявлены 403 людям, в том числе 188 — очно.
В городах России по радио передали сигнал «воздушной тревоги». Власти заявили о взломе
Утром 22 февраля в нескольких городах России по радио прозвучали сигналы «воздушной тревоги», пишут Baza и «Осторожно, новости».
«Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание, внимание, угроза ракетного удара», — такое сообщение было передано в эфире радиостанций Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy Radio. Его слышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Новоуральска.
В российском МЧС заявили, что серверы радиостанций были взломаны.
«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.
The Wall Street Journal: США на этой неделе объявят о новых санкциях в отношении 200 физических и юридических лиц из России
По словам собеседника WSJ, в санкционный список, как ожидается, попадут ряд российских губернаторов и члены семей правительственных чиновников. Также в списках ожидаются предприятия оборонной промышленности, технологические компании и структуры для предполагаемого ухода от санкций.
Новый пакет ограничений против России к годовщине войны готовит и Евросоюз. Как сообщал Bloomberg, в него планируется включить банк «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк. Кроме того, ЕС планирует расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц, вести торговые ограничения на товары, которые используют российские военные, в том числе электронику, редкоземельные металлы.
Также, по данным Politico, ЕС собирается ужесточить требования к авиакомпаниям, выполняющим нерегулярные рейсы в Россию и из нее, чтобы исключить возможность обхода санкций. EUobserver, в свою очередь, писал, что в рамках нового пакета санкций рассматривается запрет на экспорт в Россию сантехнических изделий.
21 февраля Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это соглашение между Россией и США о взаимном сокращении ядерных вооружений. Он позволяет каждой из стран иметь только ограниченное количество определенной техники и боеприпасов. Отвечаем на вопросы о том, почему Путин решил приостановить участие России в ДСНВ и означает ли это старт новой гонки вооружений.
«Русская служба Би-би-си»: Генштаб ВСУ в сводке фактически признал, что россияне вышли к Бахмуту с северо-запада
Как предполагает издание, россияне охватили Бахмут уже не только с востока, юга и севера, но и с северо-запада, так как в своей сводке утром 22 февраля Генштаб ВСУ заявил об отражении атак в районе населенного пункта Ягодное.
«Ягодное — маленький населенный пункт, вплотную прилегающий к северо-западной окраине Бахмута, Берховка лежит чуть дальше от нее. В сводке генштаба на утро вторника значилась только Берховка. О взятии расположенного рядом села Парасковеевка у сплетения дорог, ведущих в Бахмут с севера и северо-запада, российские источники сообщали на прошлой неделе», — пишет «Русская служба Би-би-си».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки противник совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.
- ВС РФ продолжают наступление на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Отражены атаки в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области, а также Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.
- В захваченной Россией части Херсонской области продолжается принудительная паспортизация населения. Российские войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением всем гражданам, которые не получат российский паспорт.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и два удара по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Донецкая область. Жители разрушенного дома в селе Максимильяновка и их соседи разбирают завалы
CNN: перед приездом Байдена в Киев Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Они провалились
Власти США считают, что Россия провела неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в день, когда президент США Джо Байден посетил Киев. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на двух анонимных официальных лиц США.
Один из чиновников сказал, что Россия заранее уведомила США о ракетных испытаниях по линии, призванной избежать конфликтных ситуаций. Испытания не представляли опасности для США и не рассматриваются «как аномалия или эскалация», добавил другой источник.
CNN отмечает, что США и Россия в начале недели общались по разным каналам, чтобы не допустить конфликтных ситуаций. Так, США уведомили Россию о визите Байдена в Киев за несколько часов до этого, сообщил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Никакого обмена мнениями не произошло. Просто уведомление и подтверждение о том, что оно получено. Никаких гарантий», — сказал Салливан.
Власти России пока не комментировали публикацию CNN.
«Попытки внести раскол играют только на пользу врагу». Минобороны РФ ответило Евгению Пригожину, заявившему о нехватке снарядов у ЧВК Вагнера
Министерство обороны РФ ответило Евгению Пригожину, заявившему, что ЧВК Вагнера, участвующая в боях на востоке Украины, испытывает «полный снарядный голод».
В сообщении пресс-службы Минобороны РФ говорится об «экзальтированных заявлениях о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов». «Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», — заявили в Минобороны.
«Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, — контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», — подчеркивается в заявлении Минобороны РФ. Имя Евгения Пригожина и название ЧВК Вагнера там не упоминаются.
Пригожин оперативно прокомментировал заявление Минобороны. По. словам Пригожина, его ЧВК «недополучает 80% боеприпасов, от требуемых для выполнения боевых задач». Заявление Минобороны он назвал «плевком в сторону ЧВК Вагнера» и «попыткой скрыть свои преступления перед бойцами, которые совершают подвиг».
Новосибирский телеграм-канал опубликовал видео с сотней гробов из Украины. Журналисты подтвердили личность одного из погибших
Телеграм-канал «Любить Новосибирск» 21 февраля опубликовал видео, на котором показаны около 100 гробов с телами погибших в Украине, снятых, как сообщалось в аэропорту Толмачево. «Любить Новосибирск» сообщил, что запись прислали им через бот.
На гробах прикреплены свидетельства о смерти, одно из них с именем Сергея Викторовича Юмашева, погибшего 27 января под Артемовском (так российская сторона называет Бахмут) было снято крупным планом.
В новосибирском аэропорту отвергли информацию о привезенных в Толмачево гробах. Но «Любить Новосибирск» нашел данные о задолженности Сергея Викторовича Юмашева из Хакасии в базе Федеральной службы судебных приставов. А «Сибирь Реалии» связались с одноклассниками Юмашева, которые рассказали, что его тело привезут в родное село Аршаново 25 февраля.
Война России с Украиной длится почти год — сегодня 364-й день с момента полномасштабного российского вторжения. Мы продолжаем следить за событиями вокруг этого конфликта.