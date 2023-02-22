Эстония запретила живущим в стране гражданам России владеть огнестрельным оружием

Парламент Эстонии принял закон, который разрешает владеть огнестрельным оружием только тем живущим в стране иностранцам, которые являются гражданами государств ЕС или НАТО.

Ранее разрешение на оружие мог получить любой иностранец, имеющий вид на жительство в Эстонии. Таким образом, теперь оружием не смогут владеть живущие в стране граждане РФ.

Ранее выданные лицензии будут действовать в течение года после вступления закона в силу. За это время оружие можно будет сдать или привести в непригодное для стрельбы состояние.

Для Эстонии уже имеющиеся лицензии будут действовать пять лет.

В октябре 2022 года аналогичный закон приняла Латвия, в декабре — Литва. В этих странах владеть оружием было запрещено только гражданам РФ и Беларуси — других иностранцев из государств, не входящих в ЕС, запрет не коснулся.