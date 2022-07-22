Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Табачный производитель Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M) рассчитывает покинуть российский рынок до конца 2022 года. Об этом в интервью Bloomberg сообщил исполнительный директор компании Яцек Ольчак.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Я предполагаю, что примерно к концу года мы сможем уйти из России», — сказал Ольчак.

Он добавил, что российский рынок для Philip Morris является седьмым по величине, и доля компании на рынке, по его словам, составляет 27%. Ольчак отметил, что компания решила уйти из России из-за сложностей с цепочками поставок и финансовыми операциями.

В марте Philip Morris объявила, что сократит производство и приостановит предстоящие инвестиции в России. В июне газета The Wall Street Journal сообщила, что компания с марта пытается продать свой бизнес в России и ведет переговоры с поставщиками, заинтересованными в покупке.

Компания Philip Morris представлена в России с 1977 года, когда в пяти городах СССР, в том числе в Москве, начали выпускать сигареты Marlboro. Сейчас у производителя есть завод в Петербурге и торговые представительства примерно в 100 городах. Помимо сигарет компания выпускает в России системы нагревания табака IQOS. В России около 3200 сотрудников Philip Morris.

По оценке Йельского университета, после начала российского вторжения в Украину в феврале свою деятельность в России решили сократить более одной тысячи компаний.