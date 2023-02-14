Bellingcat: в Украине погибли трое криминальных авторитетов из 1990-х Один из них якобы просил написать Путину и Кадырову, чтобы его отправили на войну. А на его похоронах была процессия из 100 машин

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

На войне России с Украиной погибли как минимум трое российских криминальных авторитетов из 1990-х, которых приговорили к длительным срокам лишения свободы. Все они воевали в составе ЧВК Вагнера, рассказала расследовательская группа Bellingcat.

Андрей Бережных. Лидер банды, стрелявшей в редакцию телеканала из гранатомета

Бережных в 1995 году создал банду в городе Балаково Саратовской области. Как писала «Медиазона», в начале 1990-х Бережных работал там водителем замдиректора местного авторынка. Когда того убили, Бережных застрелил трех человек из (по его выражению) «банды качков», которую он подозревал в убийстве. Позднее Бережных не раз покушался на людей с помощью гранат — он сам или его подручные выдергивали чеку и устанавливали гранаты так, чтобы они взрывались при движении.

Объектом самого известного нападения банды Бережных стало здание балаковского телеканала СТВ. В 2003 один из членов банды подъехал к нему на машине, надел на голову балаклаву и выстрелил в здание из гранатомета. Граната пробила крышу, никто из находившихся внутри людей не пострадал. Позднее Бережных объяснял, что напал на редакцию СТВ после того, как знакомый чиновник пожаловался ему на критические материалы телеканала и заявил, что здание СТВ «неплохо было бы облить краской».

Бережных был задержан в 2008-м. Ему вменили организацию банды, оборот оружия, пять убийств и 12 покушений на убийство. В 2012 году суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима (обвинение запрашивало пожизненный срок). Когда Бережных был завербован ЧВК Вагнера, точно неизвестно. Но его смерть была подтверждена в начале января. Ему было 55 лет.

Сергей Максименко. Главарь ОПГ, создатели которой познакомились в спортзале

По данным пензенских СМИ, Максименко был завербован в ЧВК Вагнера осенью и погиб не позднее чем в начале января. 59-летний Максименко в юности увлекся карате (и, как сообщается, дважды завоевывал титул чемпиона России). Он вошел в банду «Олимпия», названную так в честь спортивного комплекса, где познакомились ее участники. К 1997 году получил контроль над бандой, которая при нем превратилась в структуру со строгой иерархией и набрала наибольший вес, писало пензенское издание «Улица Московская».

В ОПГ «Олимпия» было несколько обособленных групп, каждая со своей сферой деятельности (в частности, это был рэкет или организация проституции) и своим главарем, подчинявшимся Максименко. Группировка убивала бизнесменов и лидеров конкурирующих банд. В частности, члены «Олимпии» дважды пытались убить криминального авторитета Рафа Черного (настоящее имя — Рафаэль Музафяров), чья группировка считалась одной из самых влиятельных в Пензенской области. Он выжил и сейчас отбывает тюремный срок.

В 2014 году был осужден сам Максименко. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. «Улица Московская» со ссылкой на текст приговора писала, что суд принял во внимание положительные характеристики лидера ОПГ «Олимпия», благодарственные письма и грамоты. К примеру, Максименко предоставил суду свои грамоты за вклад в развитие спорта среди детей.

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Игорь Куск. Ветеран афганской войны, который якобы сам просил отправить его в Украину

В начале 1990-х ветеран войны в Афганистане и бывший преподаватель начальной военной подготовки Игорь Куск провел три года в тюрьме за кражу. Выйдя на свободу, он стал собирать вокруг себя людей из банды «Нижний Китай», созданной выходцами из одноименного спального района Нижнекамска. Позднее банда получила название «Кусковские», сообщало татарстанское издание «Бизнес Online». Ее участников еще называли «афганцами», так как, помимо Куска, среди них было еще несколько бывших военнослужащих из Афганистана.

«Кусковские» приобрели наибольшую известность из-за попыток поставить под свой контроль крупное нижнекамское предприятие «Татсантехмонтаж», которое участвовало в программе ликвидации ветхого жилья. В 2000-2005 годах члены ОПГ убили двух директоров компании и заказали нападение на заместителя директора. Он был избит железными прутами и, как писало издание «Бизнес Online», выжил чудом. После этого очередной директор «Татсантехмонтажа» уволился и «Кусковским» удалось взять предприятие под контроль.

Куска задержали в 2013 году. Он получил 23 года колонии строгого режима. Куск присоединился к ЧВК Вагнера в июле 2022 года. «В 55 лет он добровольно попросился на спецоперацию, прекрасно понимая, какая сейчас там обстановка. Он рвался туда с марта. Просил меня написать письма министру обороны, Владимиру Путину и Рамзану Кадырову, чтобы его призвали как добровольца. Он добился своего. Но, к сожалению, все так закончилось», — заявила его партнерша и адвокат Ирина Плотникова на похоронах, прошедших в сентябре.

Куск, по словам Плотниковой, погиб под Бахмутом. Как отмечает Bellingcat, в отличие от похорон Бережных и Максименко, церемония прощания с ним стала заметным событием в Нижнекамске. По данным «Бизнес Online», ее посетили 700-800 человек (среди них были ветераны Афганистана), а в траурной колонне на кладбище двигались около 100 автомобилей.