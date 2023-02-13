ЧВК Вагнера показала на видео, как наемника из Крыма, предположительно, убивают кувалдой. Как утверждается, это бывший заключенный, сдавшийся ВСУ

Телеграм-канал Grey Zone

Телеграм-канал Grey Zone, близкий к ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлено убийство наемника этой военной компании, сдавшегося в плен украинским военным.

Как утверждается, на видео изображен бывший заключенный из Крыма Дмитрий Якущенко, который отправился на войну, заключив контракт с ЧВК, но через четыре дня сбежал на украинскую сторону. Авторы ролика пишут, что этот человек «заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании».

В ролике мужчина, у которого голова примотана скотчем к камню, подтверждает, что его зовут Дмитрий Якущенко, он родом из Крыма и был в тюрьме. «Отправился на фронт в рядах ЧВК Вагнер. Находясь на передке, я понял, что это не моя война. Сегодня я находился на улицах города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить», — говорит он. После этого его начинают бить по голове кувалдой. Кадры убийства размыты. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель предполагает, что видео может быть фейковым.

В начале видео также показаны фрагменты ролика с Якущенко, по всей видимости записанные в украинском плену. Их распространяли украинские СМИ в ноябре 2022 года. На них мужчина рассказывает, что был осужден на 19 лет и отбывал наказание в городе Энгельс Саратовской области. Также он сообщает, что отправился на фронт, чтобы «найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать», и в результате сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута.

Как пишет «Агентство», бывший заключенный Дмитрий Якущенко, скорее всего, был возвращен в Россию в ходе обмена военнопленных 1 декабря 2022 года. Его можно разглядеть на видео Минобороны и репортаже RT об обмене пленными, прошедшего 1 декабря по формуле «50 на 50».

В ноябре 2022 года телеграм-канал Grey Zone распространил видео жестокого убийства завербованного вагнеровцами бывшего заключенного с помощью кувалды. После того как ролик вызвал резонанс, наемники и основатель компании Евгений Пригожин сделали кувалду символом ЧВК и стали использовать его для пиара.

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