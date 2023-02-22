«Останемся рядом с измученным украинским народом, который продолжает страдать». Папа римский призвал к прекращению «абсурдной и жестокой» войны

Во время своей еженедельной аудиенции папа римский Франциск призвал Россию и Украину к миру, передает Vatican News.

«24 февраля будет год с начала вторжения в Украину. Один год с начала этой абсурдной и жестокой войны. Какая печальная годовщина», — сказал понтифик.

Папа римский также отметил, что число убитых, раненых, беженцев, масштабы разрушений, социального и экономического ущерба «говорят сами за себя». «Останемся рядом с измученным украинским народом, который продолжает страдать», — добавил он.

Помимо этого, понтифик обратился к руководителям стран мира с призывом предпринять конкретные действия для завершения конфликта, прекращения огня и начала мирных переговоров. «То, что построено на руинах, никогда не станет настоящей победой», — заключил папа римский.

Папа римский Франциск неоднократно выступал против войны в Украине еще до ее начала, а после российского вторжения понтифик много раз призывал стороны конфликта к миру. В частности, папа римский посетил посольство России в Ватикане на следующий день после начала полномасштабной войны, чтобы «выразить свое беспокойство».

В апреле 2022 года понтифик снова выступил с критикой военных действий, назвав того, кто развязал войну, «замкнутым в анахроничных притязаниях националистических интересов» человеком, имя которого папа римский решил не называть.

Что еще понтифик говорил о войне

«Нет необходимости называть имя и фамилию» Папа Франциск выступил с самым жестким заявлением о войне — точнее, о том, кто ее развязал

Что еще понтифик говорил о войне

«Нет необходимости называть имя и фамилию» Папа Франциск выступил с самым жестким заявлением о войне — точнее, о том, кто ее развязал