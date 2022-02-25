Папа римский посетил посольство РФ из-за войны с Украиной. Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола

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Папа римский Франциск 25 февраля посетил расположенное в Риме посольство России в Ватикане. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на официального представителя Ватикана Маттео Бруни.

По его словам, папа римский отправился в посольство, чтобы «выразить свое беспокойство» из-за вторжения России в Украину, и провел там около получаса.

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев подтвердил агентству ТАСС визит Франциска, отметив, что тот «хотел лично расспросить о ситуации в Донбассе и на Украине». Агентство отметило, что папа римский «лично знаком с одним из ведущих российских дипломатов», не уточняя, о ком идет речь.

Reuters назвало визит папы римского в посольство РФ «беспрецедентным отклонением от дипломатического протокола». Издание NBC News также отметило, что у подобного шага не было прецедентов, поскольку, согласно протоколу, послы встречаются с папой в Ватикане по его приглашению.

Ранее папа римский Франциск неоднократно высказывался против вторжения России в Украину.

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