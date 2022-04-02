Папа римский подверг критике «замкнутого в анахроничных притязаниях националистических интересов» человека, который разжег конфликт в Украине

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Папа римский Франсиск в очередной раз резко высказался о войне в Украине. Свое заявление понтифик сделал во время визита на Мальту.

Франсиск отметил, что люди полагали, что «вторжения из других стран, жестокие уличные бои и атомные угрозы — это лишь мрачные воспоминания далекого прошлого», однако это оказалось не так. Папа римский раскритиковал человека, который начал войну, при этом не назвав его по имени.

И пока в очередной раз некто влиятельный, к сожалению, замкнутый в анахроничных притязаниях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликт, простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет совместным, либо не будет вообще.

В завершении выступления Франсиск предложил «не позволить угаснуть мечте о мире».

С начала войны в Украине папа римский уже несколько раз призывал остановить конфликт. Он называл варварством убийство детей и мирных жителей, а Мариуполь описывал как «город мучеников».

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