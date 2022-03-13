«Во имя Господа прошу вас: остановите эту бойню». Папа Франциск обратился к собравшимся на площади Святого Петра

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Папа римский Франциск обратился с призывом прекратить войну в Украине, выступая перед тысячами людей, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.

«Во имя Господа прошу вас: остановите эту бойню», — сказал Франциск.

Он назвал варварском убийство детей и мирных жителей, сказал, что Мариуполь, осажденный российскими войсками, стал «городом мучеников», а также призвал организовать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть места боевых действий.

События в Украине папа римский назвал «вооруженной агрессией». Ранее он уже называл их войной, отказываясь поддержать риторику России, которая говорит о «специальной военной операции» в Украине.

Как отмечает Reuters, выступление Франциска 13 марта стало самым жестким осуждением войны из его уст с начала боевых действий.

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