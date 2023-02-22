YouTube заблокировал каналы Артемия Лебедева и Камикадзе Ди

YouTube заблокировал каналы блогеров Артемия Лебедева и Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди).

Причины блокировок неясны. При попытках зайти в каналы говорится, что они «заблокированы за нарушение условий использования YouTube».

У канала Лебедева было более 1,1 миллиона подписчиков, у Камикадзе Ди — более 1,7 миллиона.

Камикадзе Ди в сентябре 2022 года был объявлен в России «иностранным агентом». Незадолго до этого на него завели дело по статье о «фейках» об армии за освещение вторжения в Украину.