24 февраля 2022 года около 5:30 утра по московскому времени в эфир российских телеканалов вышло обращение президента России Владимира Путина, в котором он объявил о начале « ». Но еще до этого заявления части российской армии начали вторжение в Украину. Украинский пограничник Андрей Лернатович был в числе тех, кто первым столкнулся с российскими войсками. Он рассказал журналистам украинского издания «Бабель» о своей службе в Луганской области на границе с Россией — и о первом дне российского вторжения. «Медуза» пересказывает этот текст.

За год до вторжения

В 2021 году 33-летний Андрей Лернатович возглавил отдел пограничной службы в поселке Меловое в Луганской области, по одной из улиц которого проходила граница Украины и России. По его словам, он понимал, что это одно из самых трудных мест для службы, но согласился на нее.

Весь 2021 год Лернатович фактически жил в своем кабинете. «Спал на диване. В полседьмого утра докладывал руководству обстановку. Бывало, по несколько суток не ложился», — рассказал пограничник.

В зону ответственности Лернатовича входил стокилометровый участок границы с Россией, который местные называли «зеленкой», — степи и леса с пограничными столбиками, — а также пропускной пункт «Меловое», расположенный на улице Дружбы народов, которая, в свою очередь, разделяла украинский поселок Меловое и российский Чертково. До 2014 года эти поселки были по сути единым населенным пунктом.

Граница между Украиной и Россией со стороны украинского поселка Меловое Zaborona

За неделю до вторжения

В феврале 2022 года, как рассказал Лернатович, местные жители постоянно передавали украинским пограничникам информацию о военных маневрах россиян. Тогда же в поселке Чертково стало в два раза больше российских пограничников. По словам Лернатовича, они ходили в бронежилетах и касках и носили больше оружия, чем обычно.

«На [улице] Дружбы народов стали выходить не три русских наряда [в день], а семь, — вспоминает Лернатович. — Раньше мы знали всех российских пограничников в лицо. Теперь я ни одного человека не узнавал».

22 февраля из Чертково уехала полиция, прокуратура и другие российские государственные структуры. С тех пор Лернатович и другие украинские пограничники не снимали бронежилеты.

За день до вторжения

23 февраля российские пограничники очень медленно пропускали украинцев в Россию. К вечеру на КПП образовалась очередь из десятков машин. После 22:00 пограничники и вовсе перестали пропускать людей. Те, кого тогда развернули, рассказывали, что россияне еще неделю не будут пропускать украинцев.

В полночь Лернатович заметил, что украинские таможенники собирают вещи.

«Что такое? Что это за ситуация?» — спрашиваю их. А они: «Да все нормально». А я вижу, что они документацию вывозят, компьютеры.

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Ночь вторжения

В 01:30 по местному времени (2:30 по Москве) в Меловом услышали, как к границе приближаются колонны российской техники.

«Гул такой, что я позвонил командиру в Лисичанск. Поставил на громкую связь, и он слышал, как они едут. Я понимал, что ситуация сложная, но не думал о войне. Думал, что они подойдут к границе и остановятся, чтобы давить на [Владимира] Зеленского и нас провоцировать», — вспоминает Лернатович.

В 03:35 (4:35 по Москве) Лернатовичу позвонили пограничники из соседнего села Зориновка, также расположенного на границе. Туда вошла российская диверсионная группа.

Лернатович сразу поехал в Зориновку, где ему рассказали, что в ту ночь дежурили шесть пограничников. В тепловизоре они увидели, что со стороны России идут восемь вооруженных человек в полной экипировке. Старший наряда Денис Ткач приказал отходить. Россияне открыли огонь, Денис Ткач был убит на месте.

В 4:05 (5:05 по Москве) Лернатовичу позвонили уже из Мелового и сообщили, что пограничный отдел и полицию обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град».

«Я доложил руководству, нам дали приказ срочно оставить Меловое и передислоцироваться в Беловодск», — рассказывает Лернатович. Он также пояснил, что у пограничников был разработан план на случай нападения, и Беловодск был первым рубежом, где планировалось держать оборону.

Вскоре они покинули Меловое. В течение часа колонна российской техники зашла в поселок, пишет «Бабель».

Примерно в пять часов утра пограничники заехали во двор отдела пограничной службы в Беловодске. Всего там собрались около 150 пограничников. Тогда же Лернатович заметил, что четыре человека из его подразделения так и не выехали из Мелового. «Я сразу все понял», — говорит Лернатович. По его словам, все четверо были жителями Мелового и, как многие местные, часто говорили, что «Россия и Украина — братские народы».

Лернатович рассказывает, что у собравшихся пограничников из оружия были только пистолеты, автоматы, пулеметы, около 20 ручных противотанковых гранатометов и заряды к ним. Тем не менее, они собирались держать оборону Беловодска.

Приблизительно в семь утра пограничники из Новопскова взорвали мост, ведущий из Мелового в Беловодск. Следующие несколько часов Лернатович провел в ожидании российского наступления. Оно так и не началось, поскольку россияне, обнаружив разрушенный мост, развернулись и зашли в соседний поселок Марковку. Тогда же украинские пограничники получили приказ отступить в Старобельск. Позднее Лернатович узнал, что в Марковку зашла колонна из 50 танков.

Во время передислокации в Старобельск еще несколько пограничников отказались ехать дальше. Кто-то просто скрылся, а кто-то прямо отказался и уехал домой, рассказывает Лернатович. «За кем-то мама с папой приехали. Понимайте это как хотите, но так было», — говорит он.

В Старобельске пограничники собрались у военкомата. Приказ прибыть туда получили не только они, но и полицейские, сотрудники других силовых структур, а также военные. 25 февраля пограничников перевели в Днепр.

Следующие несколько месяцев Лернатович воевал в Донецкой области. Побывал в Краматорске, Святогорске, под Лиманом. В июне он попал под обстрел, в результате которого получил контузию. После выписки из госпиталя Лернатовича перевели в Закарпатье, где он оказался в подразделении, которое отвечает за семикилометровый участок украинско-словацкой границы.

Вспоминая о событиях 24 февраля, Лернатович говорит, что отступление было единственно верным решением, поскольку у пограничников не было оружия, чтобы противостоять танкам. Единственное, о чем он сожалеет, это то, что пограничники не перекрыл фурами дорогу из пропускного пункта в центр Мелового, чтобы замедлить движение российской колонны и дать местным жителям еще несколько часов на эвакуацию.

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Фото на обложке: Antonio Bronic / Reuters / Scanpix / LETA