Война Триста шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Ключевые тезисы предстоящей речи не разглашаются. Как заявили в Кремле, одной из главных тем станет .

Журналисты получили доступ к внутреннему документу Кремля, согласно которому Россия планирует взять под полный контроль Беларусь к 2030 году.

Глава МИД Китая Цинь Ган призвал «определенные» страны прекратить разжигать огонь войны в Украине. По его словам, те же страны должны прекратить раздувать истерию вокруг темы «сегодня Украина, а завтра Тайвань».

В Белгородской области вынесли первый с начала войны приговор по делу о диверсии.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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