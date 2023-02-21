Война Триста шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Ключевые тезисы предстоящей речи не разглашаются. Как заявили в Кремле, одной из главных тем станет «спецоперация».
- Журналисты получили доступ к внутреннему документу Кремля, согласно которому Россия планирует взять под полный контроль Беларусь к 2030 году.
- Глава МИД Китая Цинь Ган призвал «определенные» страны прекратить разжигать огонь войны в Украине. По его словам, те же страны должны прекратить раздувать истерию вокруг темы «сегодня Украина, а завтра Тайвань».
- В Белгородской области вынесли первый с начала войны приговор по делу о диверсии.
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Издание Astra опубликовало список срочников, которые погибли при пожаре в блиндаже в Курской области. По данным Минобороны РФ, пожар возник из-за грубого нарушения норм обращения с горючими материалами.
Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предупредила, что Россия занимается шпионажем и готовит диверсии на подводных кабелях, ветряных электростанциях и газопроводах в Северном море.
В последние месяцы в Северном море заметили судно, которое пыталось нанести на карту объекты энергетической инфраструктуры, сообщил на пресс-конференции глава разведки Нидерландов генерал Ян Свилленс. По его словам, судно не добилось успеха, поскольку его сопровождали военно-морские силы и береговая охрана.
Купянск, Харьковская область
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В течение суток войска РФ нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Российские военные совершили 86 обстрелов из систем залпового огня. В результате уничтожены и повреждены жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и раненые.
- Армия России продолжает наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.
- За сутки ВСУ отразили атаки противника в районах Гряниковки и Масютовки в Харьковской области, Белогоровки в Луганской области, а также Васюковки, Берховки, Бахмута, Васильевки, Новобахмутовки, Водяного, Невельского и Марьинки в Донецкой области.
- Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу РФ на огневой позиции.
- ВСУ сбили три российских беспилотника «Ланцет». Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины за минувшие сутки поразили 2 позиции противовоздушной обороны и батарею систем залпового огня противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Скоро год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Помните, о чем вы мечтали — до того, как началась война? Мы хотим зафиксировать эти воспоминания — ведь кажется, что они скоро просто исчезнут. Расскажите «Медузе», какие у вас были планы на 2022 год и на ближайшее будущее — до того, как их перечеркнула война.
В Белгородской области вынесли первый с начала войны приговор по делу о диверсии
Белгородской областной суд приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима двух местных жителей, обвиненных в подготовке диверсии на пути следования военных эшелонов.
Это первый приговор по делу о диверсии (статья 281 УК), возбужденному после начала российского вторжения в Украину.
По данным ФСБ, подозреваемые Зеленин и Турьянский (в сообщении приводятся только их фамилии), задержанные в марте 2022 года, планировали в интересах ВСУ «осуществить механическое повреждение участка железной дороги» в районе поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области перед следованием поезда.
«Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих, — заявили в ФСБ. — Планируемые противоправные действия задержанные намеревались фиксировать с помощью фото- и видеосъемки для массового распространения в интернете. Кроме того, указанные лица направляли на украинский сайт „Миротворец“ сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции».
Главные новости последних часов:
- Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдет в московском Гостином дворе в 12:00 мск. Ключевые тезисы предстоящей речи не разглашаются. Как заявили в Кремле, одной из главных тем станет «спецоперация».
- Евросоюз продлил действие санкций, введенных против России из-за войны в Украине, до 24 февраля 2024 года.
- Глава МИД Китая Цинь Ган призвал «определенные» страны прекратить разжигать огонь войны в Украине. Он заявил, что Китай обеспокоен тем, что ситуация может выйти из-под контроля. По его словам, те же страны должны прекратить раздувать истерию вокруг темы «сегодня Украина, а завтра Тайвань».
- Более 30 стран, включая Великобританию, США, Францию и Германию, выступили за то, чтобы запретить спортсменам из РФ и Беларуси участвовать в международных соревнованиях, пока идет война в Украине.
- МИД Германии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию, в особенности в ближайшие дни, когда в РФ пройдут официальные мероприятия. Тем гражданам ФРГ, кто уже находится в России, посоветовали проявлять осторожность и избегать скоплений людей.
- К декабрю 2022 года Минфин Украины получил 31 миллиард евро финансовой поддержки, обещанной странами Запада. Всего союзники пообещали Киеву 64 миллиарда евро, пишет Financial Times.
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