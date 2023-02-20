Война Триста шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут защищать Бахмут, «но не любой ценой».
- Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населенного пункта Новая Таволжанка с украинской стороны, в результате которого один человек погиб, еще один ранен.
- В России по статье о «дискредитации» армии заведены 152 уголовных дела, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
- Politico: США призвали Украину не медлить с контрнаступлением, пока поставки вооружения из западных стран идут без препятствий.
- Роскомнадзор официально подтвердил планы запуска системы «Вепрь» для выявления «потенциальных угроз» в интернете, в том числе связанных с войной.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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На фоне слухов о визите западных чиновников в Киев глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не поехал на запланированную ранее встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.
«Я благодарен Эстонии за предложение о совместных прямых закупках оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня лично присутствовать на #FAC (заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. — ЕП), мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь», — написал министр в твиттере.
В Киеве скопились огромные пробки, после того как дороги в центре города перекрыли. Украинские издания связывают масштабные ограничения движения с приездом западных чиновников.
Украинский посол в Иерусалиме Евгений Корнийчук сообщил в эфире телемарафона, что в Киев прибыла парламентская делегация Израиля. В свою очередь посол Израиля в Украине Михаэль Бродский опубликовал фотографию представителей Кнесета, прибывших в украинскую столицу.
В Харьковской области 20 февраля в результате обстрелов с российской стороны два человека в селе Стрелечье получили ранения. В селе Новоосиново поврежден жилой дом, под обломками которого может находиться женщина, сообщил глава области Олег Синегубов.
Старовойт также сообщил, что силовые ведомства и дружинники Курской области с сегодняшнего дня переходят на усиленный режим несения службы.
«Мы понимаем, что и 23, и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации», — цитирует заявление губернатора РИА Новости.
Глава Курской области сообщил об обстреле с украинской стороны поселке Краснооктябрьский Глушковского района
По словам Романа Старовойта, пострадавших и повреждений в жилом секторе нет, но из-за обстрелов нарушено энергоснабжение поселка.
«Как только позволит ситуация, ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии», — написал Старовойт.
СК возбудил уголовное дело в отношении военного врача за отказ от участия в боевых действиях
Как пишет глава «Агоры» Павел Чиков, фигурантом дела стал выпускник военно-медицинской академии 2022 года по специальности «врач общей практики» лейтенант медицинской службы Денис Васильев.
После выпуска Васильев был отправлен на службу в одной из воинских частей Северного флота. Сразу после распределения офицер подал рапорт на увольнение, в сентябре его прошение одобрили, но завершить процедуру увольнения Васильев не смог из-за объявленной мобилизации.
Руководство медицинской службы Северного флота предложило офицеру перевестись на Землю Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, на что он согласился, пишет Чиков. Однако перед поступлением приказа на перевод Васильева, в часть поступил иной приказ — об убытии в зону боевых действий.
Отправляться на войну врач отказался по личным убеждениям, в связи с этим 20 января 2023 года в военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону в отношении офицера возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (невыполнение приказа в период мобилизации), которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Роскомнадзор официально подтвердил планы запуска системы «Вепрь» для выявления «потенциальных угроз» в интернете
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) готовится запустить «Вепрь» во второй половине 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ.
«Вепрь» предназначен для «выявления потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов».
После запуска он станет частью единой системы мониторинга информационного пространства, добавили в ГРЧЦ.
13 февраля ГРЧЦ отчитался о запуске другой системы слежения «Окулус». Она в автоматическом режиме занимается поиском в интернете запрещенного законодательством фото- и видео-контента.
О том, как работают «Вепрь», «Окулус» и чем занимается ГРЧЦ, ранее стало известно из расследований на основе масштабной утечки переписки сотрудников, а также документов Роскомнадзора. «Медуза» подробно писала об этом.
В частности, стало известно, что «Вепрь», по замыслу его создателей, должен будет заниматься следующим:
- Выявлением протестных настроений и фактов дестабилизации российского общества (в том числе по темам территориальной целостности, межнациональной розни, миграционной политики).
- Выявлением негатива в отношении первых лиц государства, фейков про первых лиц государства, про государство и страну в целом.
- Выявлением манипуляций общественным мнением, поляризации общественного мнения (в том числе по темам вакцинации, внесистемной оппозиции, санкционного давления).
- Выявлением подмены и дискредитации традиционных мировоззренческих, духовно-нравственных, культурных и семейных ценностей (в том числе пропаганды сексуальных «свобод», легализации наркотиков, прозападных ценностей).
Администрация президента США Джо Байдена призвала команду украинского лидера Владимира Зеленского «закрепить успехи», которых ВСУ достигли на фронте, и, возможно, начать новое контрнаступление. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди чиновников.
В Белом доме также рекомендовали Киеву готовиться к контрнаступлению сейчас, пока вооружение из США и Европы поступает без препятствий. По данным издания, администрация Байдена обеспокоена тем, что поддержка со стороны европейских стран может быть ограничена.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населенного пункта Новая Таволжанка с украинской стороны.
По его словам, снаряды попали на территорию птицефабрики — на стоянку и в «бытовой корпус».
«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков, добавив, что сотрудников птицефабрики эвакуируют.
20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни — погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.
«Сегодня мы чтим героев, которые отдали свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства, Героев Небесной Сотни. Людей разных возрастов и профессий, разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей», написал в телеграме президент Украины Владимир Зеленский.
«Защищая Украину сейчас, мы помним, что наша прочность и сила духа базируются на прочности и силе многих украинцев, которые не сдавались, которые мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила. Самостоятельная, свободная и сильная Украина, европейская и демократическая, независимая и целостная. И никакого сомнения нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев», — подчеркнул он.
Россия может объявить о захвате Бахмута к годовщине начала вторжения даже если это не будет соответствовать действительности, пишет Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.
По данным британской военной разведки, российские войска продолжают нести большие потери в ходе наступления на востоке Украины — в районе Бахмута, Кременной и Угледара. В частности, 155-я и 40-я бригады российской морской пехоты, вероятно, из-за понесенных потерь неэффективны в бою.
Российские войска, по всей видимости, находятся под растущим политическим давлением в связи с приближающей годовщиной вторжения, отмечают авторы обзора. «Вполне вероятно, что Россия заявит, что Бахмут захвачен, чтобы приурочить это к годовщине, независимо от реальности на местах», говорится в обзоре.
Если весеннее наступление России ничего не даст, считают в Минобороны Великобритании, то напряженность внутри российского руководства, скорее всего, возрастет.
Движение по мосту, связывающему Крым и Краснодарский край России, закрывали из-за ДТП с жертвами
«20 февраля около 7:35 на Крымском мосту (на подъезде к аркам со стороны Крыма) произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого, предварительно, три человека погибли и три человека получили травмы», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по региону.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигавшийся со стороны Крыма в сторону Краснодарского края, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с двигавшимся ему навстречу автомобилем Hyundai Starex. После этого с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2106. Сообщается о сложных погодных условиях в момент ДТП — в районе моста шел дождь.
К 08:25, сообщает РИА Новости, движение по Крымскому мосту было возобновлено в обычном режиме.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 10 ракетных и 25 авиационных ударов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.
- Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Российские военные продолжают оказывать давление на гражданское население на оккупированных территориях. Так, в Херсонской области россияне обустраивают места для незаконного содержания граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с ВСУ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Российские власти начали преследовать крымских татар сразу после аннексии полуострова — и продолжают делать это до сих пор. Одних задерживают по обвинению в «экстремизме», других вынуждают уезжать из Крыма. После начала полномасштабного вторжения в Украину их положение стало еще сложнее — местные правозащитники сравнивают ход осенней мобилизации на полуострове с геноцидом целого народа.
«Медуза» рассказывает, как девять лет российской оккупации изменили жизни сотен крымских татар — и как Россия отправляет их на войну со страной, которую они считают своей.
Украине важно защитить город Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются ожесточенные бои, но она будет воевать на этом участке фронта, пока это разумно. Об этом в интервью итальянским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это не особенно большой город. Как и многие другие на опустошенном россиянами Донбассе. Нам важно его защитить, но не любой ценой, чтобы все погибли. Мы будем сражаться, пока это будет разумно. <…> Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — заявил Зеленский в ответ на вопрос, стоит ли терять людей ради защиты Бахмута.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать в всех важных событиях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 362 дня. Спасибо, что вы с нами все это время.