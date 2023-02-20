Война Триста шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут защищать Бахмут, «но не любой ценой».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населенного пункта Новая Таволжанка с украинской стороны, в результате которого один человек погиб, еще один ранен.

В России по статье о «дискредитации» армии заведены 152 уголовных дела, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Politico: США призвали Украину не медлить с контрнаступлением, пока поставки вооружения из западных стран идут без препятствий.

Роскомнадзор официально подтвердил планы запуска системы «Вепрь» для выявления «потенциальных угроз» в интернете, в том числе связанных с войной.

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