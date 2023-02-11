С марта на российских видеосервисах больше нельзя будет посмотреть проекты Disney. В том числе «Король Лев» и «Один дома»

В марте 2023 года у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. По истечении срока действия контрактов этот контент планируется убрать с платформ, рассказали источники «Ведомостей» в видеосервисах.

В марте 2022 года, после российского вторжения в Украину, Disney, как и другие американские студии, прекратила прокат своих новинок в России. Но контент Disney оставался на российских видеосервисах. Тогда топ-менеджеры онлайн-кинотеатров поясняли «Ведомостям», что фильмы и сериалы Disney останутся на платформах до истечения срока действия лицензионных контрактов

По словам двух источников издания, Disney еще в 2022 году уведомила российские видеосервисы, что не планирует продлевать с ними существующие контракты или заключать новые.

Сейчас контент Disney присутствует в библиотеках онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви», Okko. Наиболее популярны, как рассказали собеседники «Ведомостей», детские и семейные фильмы и мультфильмы — в частности, «Король Лев», «Зверополис», «Холодное сердце», «Один дома».

После начала полномасштабной войны в Украине The Walt Disney Company не только прекратила дистрибуцию своих фильмов и мультфильмов в России, но и перестала перестала переводить их на русский язык, а также приостановила лицензии на производство игрушек и закрыла детский телеканал Disney в РФ.

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