Детский телеканал Disney прекратит вещание в России

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Детский телеканал Disney, который является локальной версией американского телеканала Disney Channel, прекратит вещание в России. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, о грядущем уходе уже уведомляют партнеров компании.

Вместо Disney контролирующий его холдинг «ЮТВ» готовится сделать новый телеканал, сообщает издание. По данным Mash, этот телеканал будет называться «Солнце», на нем также будет транслироваться детский контент.

Mash также пишет, что Disney перестанет вещать 14 декабря.

Сайт и страницы канала в социальных сетях перестали обновляться еще 30 сентября, уточняет «Коммерсант».

The Walt Disney Company заявила о частичном уходе с российского рынка еще весной. Компания прекратила перевод своих фильмов и мультфильмов на русский язык и их дистрибуцию в России, а также приостановила лицензии на производство игрушек.

Товары Disney включены в перечень разрешенных к параллельному импорту, но интеллектуальная собственность в этот список не входит.

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