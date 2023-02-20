Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах, где они планировались в рамках российского тура. Музыканты выступали против войны

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах, где планировался тур по России. На это обратило внимание издание «7×7».

В марте музыканты должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. Как сообщает «7×7», в группах концертов появились сообщения об их отмене по «независящим от организатора и артистов» причинам. На сайте «Мумий Тролля» страницы, связанные с туром, перестали работать.

Коллектив отмену концертов не комментировал.

«7×7» отмечает, что в январе провластное российское издание Readovka писало, что в приграничных регионах «в скором времени организаторы отменят концерты опальных музыкантов».

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24 февраля 2022 года — в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину — группа «Мумий Тролль» опубликовала в инстаграме фотографию со строчкой из песни «Забавы»: «Мне бы твои пули переплавить в струны». На следующий день музыканты напрямую выступили против войны. В марте группа решила отказаться от концертов до завершения военных действий, но позже анонсировала тур по России.

После начала войны в Украине в России начали отменять или срывать концерты музыкантов, выступавших против вторжения. В июле петербургская «Фонтанка» опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. В него попали «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС — всего 30 исполнителей и групп.