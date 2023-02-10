Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе в Москве, сообщил на брифинге для прессы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в обращении президент сделает акцент «на текущей ситуации», в том числе в экономике и социальной сфере.

«Сейчас начинается работа, формируется список приглашенных. Есть традиционная категория приглашенных, но, безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, будут ли среди приглашенных участники , он ответил: «Наверняка можно говорить о том, что они будут приглашены».

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Ранее источники РБК, РИА Новости и ТАСС сообщили, что после оглашения послания Кремль планирует провести 22 февраля масштабный митинг-концерт в Лужниках с участием Владимира Путина. Как отмечалось, эти мероприятия хотели провести максимально близко к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

В предыдущий раз Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию еще в апреле 2021 года. В декабре 2022-го стало известно, что до конца года послание не состоится, его отложили на 2023 год.

Согласно Конституции России, президент должен оглашать послание ежегодно. Впрочем, один раз послание Путина уже переносилось: с конца 2017-го на первую половину 2018 года.

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