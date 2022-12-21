«Коммерсант»: послания Путина парламенту в 2022 году не будет

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Оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году уже не произойдет, оно переносится на следующий год, сообщили «Коммерсанту» три источника, близкие к администрации президента РФ.

По словам собеседников издания, в ноябре-декабре в ведомстве шла «предпредподготовка» к мероприятию, которая вскоре «затухла». По состоянию на середину декабря масштабной работы над посланием точно не ведется, утверждают они.

Осведомленный источник в АП заявил журналистам, что выступать перед парламентом президенту лучше, когда будет понятна обстановка на фронте. «У Владимира Путина послание всегда связано с некоторой картиной будущего», — пояснил другой собеседник. Он добавил, что в послании придется говорить в том числе о войне в Украине, а прогнозы по ней пока делать сложно.

На прошлой неделе источники СМИ в Госдуму говорили, что послание президента парламенту может состояться 27 декабря, но в Кремле это опровергли. О том, что выступление Путина уже можно не ждать в 2022 году позже сообщали ТАСС и журналистка Фарида Рустамова.

Последний раз Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Согласно Конституции РФ, президент должен оглашать послание ежегодно. Впрочем, один раз послание Путина уже переносилось: с конца 2017-го на первую половину 2018 года.

12 декабря стало известно, что в 2022 году не состоится большая пресс-конференция Путина, которую 10 лет проводили каждый декабрь. Военная разведка министерства обороны Великобритании предположила, что пресс-конференцию отменили из опасений «несанкционированного обсуждения» войны в Украине.

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