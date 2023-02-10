РБК: Кремль планирует после послания Путина провести митинг-концерт в Лужниках

Послание президента Федеральному собранию ориентировочно состоится 21 февраля, а на следующий день в Кремле планируют проведение масштабного митинга-концерта, в котором примет участие Владимир Путин. Об этом пишет РБК со ссылкой на «три источника, знакомых с обсуждением вопроса».

Как предполагается, митинг-концерт пройдет в Лужниках и станет своего рода «продолжением» послания президента. Там дополнительно могут организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику.

Источник РИА Новости в парламенте также подтвердил, что на 22 февраля в Лужниках запланирован митинг-концерт на 200 тысяч человек с участием Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РБК, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.

Один из источников издания отметил, что в этом году послание президента хотят провести максимально близко к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

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21 февраля исполнится год с момента, как Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о сотрудничестве с республиками Донбасса. Также верхняя палата парламента дала разрешение президенту на использование российских вооруженных сил зарубежом.

В последний раз митинг-концерт в Лужниках с участием Путина проводили 18 марта 2022 года — в годовщину аннексии Крыма.

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