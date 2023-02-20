Юрий Дудь взял интервью у Павла Чикова — руководителя международной правозащитной группы «Агора», которая оказывает помощь людям, преследуемым в России по политическим мотивам. В частности, она поддерживает людей, которых обвиняют по статьям о «дискредитации» российской армии и о «фейках» про российские вооруженные силы. В почти двухчасовом интервью Чиков ответил на вопросы, что делать, чтобы не оказаться на войне, может ли Владимир Путин предстать перед судом в Гааге и почему в России за госизмену дают большие сроки, чем за убийство.

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