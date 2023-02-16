Кремль в годовщину вторжения проведет всероссийскую акцию «Нашим героям». В программу входят мастер-классы по вязанию носков и изготовлению окопных свечей

Администрация президента подготовила и направила в регионы рекомендации по проведению всероссийской акции «Нашим героям» с 20 по 24 февраля. Акция приурочена к Дню защитника Отечества и годовщине вторжения в Украину, которое власти РФ называют «специальной военной операцией» (СВО).

В рекомендациях, о которых РБК рассказали источники в нескольких регионах, предлагает провести массовую акцию «Герои нашего времени», участники которой, как предполагается, будут выстраиваться в форме Звезды Героя и записывать видеоролики с поздравлением ко Дню защитников Отечества. Съемку рекомендуется проводить на фоне памятников и граффити, «посвященных героям Отечества и героям СВО», уточнил один из собеседников РБК. Также предусмотрено создание на улицах городов граффити с портретами «героев СВО и описанием их подвига».

Также предлагается организовывать мастер-классы по вязанию теплых носков и варежек, изготовлению окопных свечей и кисетов для военнослужащих, находящихся на передовой. На кисетах должны быть вышивки: «Ждем с победой», «Вперед к победе», «Родному герою», рассказал один из собеседников РБК. Носки, варежки, окопные свечи и кисеты, в которые рекомендуется вкладывать письма, планируется передать военнослужащим.

Среди других рекомендованных мероприятий — встречи военными, вернувшихся из Украины, с ветеранами Великой Отечественной войны, которые собираются проводить в школах; концерты с вручением подарков в больницах, где проходят лечение раненые военные; а также написание писем для военных «с теплыми и искренними пожеланиями».

Главное мероприятие акции — митинг-концерт в Лужниках в Москве 22 февраля с участием Владимира Путина.

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За два дня до годовщины начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. В 2022 году это мероприятие впервые за несколько лет не проводилось.

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