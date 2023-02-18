Нидерланды сократят штат посольства РФ в Гааге и закроют свое консульство в Петербурге

Министерство иностранных дел Нидерландов намерено сократить штат российских дипломатов в посольстве в Гааге. Как пишет NOS, об этом заявил глава МИД Вопке Хукстра.

По его словам, в посольстве РФ смогут работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Хукстра сказал, что около десяти российских дипломатов должны будут покинуть страну в течение двух недель.

Нидерланды собираются 20 февраля закрыть генеральное консульство в Петербурге, а 21 февраля — торговое представительство РФ в Амстердаме.

Министр заявил, что Нидерланды пошли на такой шаг из-за того, что Россия продолжает направлять в страну сотрудников разведки под дипломатическим прикрытием.

В МИД РФ заявили РИА Новости, что «Россия даст соответствующий ответ» на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране.

В марте 2022 года власти Нидерландов выслали 17 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже (NOS утверждает, что это сотрудники ГРУ и СВР). После этого в стране остались 58 дипломатов из РФ. Сколько их сейчас, неясно.