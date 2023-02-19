Война Триста шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- США подозревают Китай в оказании нелетальной военной помощи России.
- Институт изучения войны: Кадыров не поддержал Пригожина в новом противостоянии с Минобороны РФ.
- Россия собрала 450 самолетов и 300 вертолетов в нескольких сотнях километров от российско-украинской границы (вне зоны досягаемости украинской артиллерии), заявил представитель военной разведки Украины.
- США официально установили, что Россия совершала преступления против человечности в Украине, рассказала вице-президент Камала Харрис.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Песков считает США «главным провокатором той международной напряженности, которая есть»
Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», комментируя заявления Нуланд о том, что «Крым является законной военной целью для Киева и США поддерживают удары по нему». Фрагмент программы опубликовал в своем телеграм-канале пропагандист Павел Зарубин.
«Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных „ястребов“ американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — сказал Песков.
Британская разведка в новом отчете рассказывает о воздушных шарах, обнаруженных на этой неделе в Украине и Молдове.
- 15 февраля ВСУ заметили над Киевом несколько аэростатов с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Украинские официальные лица сообщили, что они сбили не менее шести из них. Ранее 12 февраля украинские ВВС сообщили об аэростатах в Днепропетровской области.
- Вероятно, эти воздушные шары были российскими. Они, вероятно, демонстрируют новую тактику России, направленную на получение информации об украинских системах ПВО и принуждение ВСУ к расходованию ценных запасов ракет класса «земля-воздух» и боеприпасов.
- 14 февраля из-за обнаружения воздушного шара на несколько часов закрывалось воздушного пространство Молдовы. Есть большая вероятность, что это был российский аэростат, прилетевший из воздушного пространства Украины.
Российские военные нанесли утром 19 февраля ракетный удар по городу Дружковка Донецкой области, сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко. В результате повреждены по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Информации о пострадавших не поступали.
«Дружковка — город, относительно удаленный от линии фронта, впрочем, постоянно подвергается ракетным ударам со стороны российских террористических войск. Воевать против гражданских — привычная тактика оккупантов. Не подвергайте себя опасности — эвакуируйтесь!» — пишет Кириленко в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Роскомнадзор объявил, что ограничил доступ к сайту The Bell
Причины блокировки не называются. Издание и его главный редактор Елизавета Осетинская объявлены Минюстом «иностранными агентами».
Российские военные за сутки обстреляли не менее десяти приграничных населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
По его данным, в Купянске в результате российских ударов повреждены административное здание, гаражи и автомобили. В поселке Двуречная разрушено здание скорой медицинской помощи.
В поселке Ковшаровка Купянского района госпитализированы с ранениями средней тяжести 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. В результате обстрела серьезно повреждено здание учебного заведения.
В Волчанске Чугуевского района снаряд попал в частный дом, в результате чего погиб мужчина.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
«Ростех» в условиях войны перешел на круглосуточный режим работы, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Начиная с февраля объемы производства военной продукции выросли значительно — в некоторых случаях более чем в 50 раз. Это прежде всего касается боеприпасов», — рассказал он телеканалу «Звезда».
Также Чемезов утверждает, что «Ростех» существенно нарастил производство гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые Россия использует для массированных обстрелов Украины.
«„Кинжал“ на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, которое нужно сейчас, — сказал глава „Ростеха“. — По сути мы тоже на передовой. У нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, то есть круглосуточно, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить тот объем производства, который мы сегодня обязаны доставить в армию».
По данным ТАСС, комплексы «Кинжал» находятся на опытно-боевом дежурстве в ВС РФ с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года на войне в Украине.
Макрон не хочет «полного разгрома» России
«Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свою позицию. Но я убежден, что, в конце концов, это не завершится военным путем. Я не считаю, как некоторые, что мы должны стремиться к полному разгрому России, атакуя Россию на ее земле. Эти наблюдатели хотят, прежде всего, сокрушить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», — заявил президент Франции в интервью французским СМИ.
По словам Макрона, «необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров». При этом французский президент считает, «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы».
В восточных и южных регионах Украины утром 19 февраля объявляли воздушную тревогу
В частности, сирены оповещения сработали в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Несколько жилых домов повреждены в результате российского артиллерийского обстрела Никополя, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Этой ночью россияне продолжали терроризировать Никополь. Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию. Повредил одноэтажный и четыре многоэтажных дома. Зацепил частное предприятие и линию электропередач», — написал чиновник в телеграме.
Пострадавших в результате обстрела нет.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Институт изучения войны: Кадыров не поддержал Пригожина в новом противостоянии с Минобороны РФ
В новом отчете ISW анализируется ослабевающее влияние основателя ЧВК Вагнера:
Глава Чечни Рамзан Кадыров, по всей видимости, отверг предложение владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина присоединиться к возобновившейся информационной кампании против Минобороны РФ, предполагая, что эта кампания может не восстановить ослабевающее влияние Пригожина.
Кадыров, вероятно, реагируя на смену командующих четырьмя военными округами, заявил, что у него «прекрасные слаженные отношения» с Минобороны и чеченские подразделения выполняют приказы любого командира, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным.
Эти заявления последовали за попыткой Пригожина заручиться поддержкой главы Чечни — 16 февраля основатель ЧВК Вагнера нанес публичный визит в госпиталь к раненому командиру чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову.
Пригожин, похоже, усиливает свою информационную кампанию против Минобороны, поскольку 18 февраля он заявил, что ЧВК Вагнера не подчиняется военному ведомству и «не имеет никакого отношения к российской армии».
Кадыров, вероятно, отказался присоединиться к этой информационной атаке, потому что его формальные связи с Кремлем и положение в российской власти более выгодны, чем любые политические отношения с главой ЧВК. Пригожин, вероятно, обнаружит, что те, кто связан с Кремлем, могут отвернуться от него, чтобы сохранить свои позиции.
Бахмут, 18 февраля
США считают, что Китай предоставляет нелетальную военную помощь России для боевых действий в Украине, пишет NBC News со ссылкой на четыре источника в администрации Джо Байдена. При этом Вашингтон обеспокоен тем, что Пекин может рассматривать возможность отправки и летального оружия Москве.
Источники телеканала утверждают, что Китай уже сейчас может поставлять России «снаряжение для весеннего наступления» в Украине — военную форму или даже бронежилеты. «Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они пересекли эту черту, но мы не думаем, что они сняли ее с повестки», — сказал собеседник журналистов.
Об этом же в интервью NBC News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, власти КНР оказывают России поддержку не только «на уровне риторики и политики».
«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины, и я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях, о чем президент Байден также прямо говорил с президентом Си несколько раз», — подчеркнул глава Госдепа.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки российские войска нанесли четыре авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области, Белогоровка, Червонопоповка и Кременная Луганской области и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр Донецкой области.
- У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем «С-300» и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.
- На территории аннексированного Крыма родственники мобилизованных массово обращаются в Минобороны РФ из-за нарушения прав военнослужащих. Основными причинами стали: отсутствие ротации и отпусков более шести месяцев и любых их перспектив на ближайшие два-три месяца; неудовлетворительное питание и санитарные условия, из-за которых родственники вынуждены постоянно отправлять мобилизованным продукты и личные вещи; использование офицерами российских войск служебного положения для собственного обогащения, в частности рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в размере 1000 долларов. Минобороны РФ не реагирует на обращение граждан.
- Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса. Силы противовоздушной обороны за сутки сбили две крылатые ракеты типа «Калибр», а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 361-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет ежедневную трансляцию, в которой будет следить за ходом боевых действий на фронте и связанными с ними событиями в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.