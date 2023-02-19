Война Триста шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 февраля читайте здесь.

Главные новости:

США подозревают Китай в оказании нелетальной военной помощи России.

Институт изучения войны: Кадыров не поддержал Пригожина в новом противостоянии с Минобороны РФ.

Россия собрала 450 самолетов и 300 вертолетов в нескольких сотнях километров от российско-украинской границы (вне зоны досягаемости украинской артиллерии), заявил представитель военной разведки Украины.

США официально установили, что Россия совершала преступления против человечности в Украине, рассказала вице-президент Камала Харрис.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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