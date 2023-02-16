«Случайные люди, которые оказались не в то время и не в том месте» «Русская служба Би-би-си» рассказала о подозреваемых в подрыве Крымского моста. Доказательств их вины нет, утверждают адвокаты

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Рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. По версии следствия, неустановленное взрывное устройство было спрятано в груз со строительной полиэтиленовой пленкой, который доставили из Одессы через границы Болгарии, Грузии, Армении и России. Уже на следующий день глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что организаторами подрыва моста являются украинские спецслужбы. Тогда же он отчитался о том, что ФСБ нашла подозреваемых, они проходят по делу, возбужденному по статье о теракте. Восемь из 12 подозреваемых вскоре были задержаны. «Русская служба Би-би-си» поговорила с их адвокатами. Оказалось, что если не все, то большинство подозреваемых добровольно сотрудничали с правоохранительными органами, сами приехали в Симферополь на допросы и даже жили в местных гостиницах, пока спецслужбы решали, что с ними дальше делать.

«Русская служба Би-би-си» подсчитала, что в постановлениях о привлечении восьми человек в качестве обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту слово «неустановленные» встречается больше 20 раз — «в неустановленные время и месте», «неустановленные лица», «неустановленное взрывное устройство» и «неустановленные средства приведения его в действие», «неустановленные соучастники», «одно из неустановленных лиц организованной группы».

В этих же постановлениях утверждается, что подозреваемые «вступили [в преступную группу] сознательно, по собственной воле, знали о целях ее создания», а сама группа «характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, тщательностью планирования <…> единого преступного замысла». Никаких обоснований этим заявлениям в деле, по словам адвокатов, нет.

Журналисты связалась с защитниками шести из восьми арестованных. Все они рассказывали одно и то же — «[это] набор случайных людей, которые оказались не в то время и не в том месте»; «кого поймали, грубо говоря, вот их и привлекли к уголовной ответственности»; «насколько я могу судить, все, кто сейчас задержан, непричастны к данному происшествию».

Версия следствия

Паллеты со строительной полиэтиленовой пленкой, в которых спрятали неустановленное взрывное устройство, были отправлены морем из Одессы в Болгарию. Оттуда их переправили в грузинский порт Поти, откуда уже по земле груз доставили в Армению. Там его растаможили, после чего паллеты вернули в Грузию, а оттуда через КПП «Казбеги — Верхний Ларс» доставили в Армавир Краснодарского края. Затем полиэтиленовую пленку разгрузили на местном складе и погрузили в другой автомобиль, который и взорвался на Крымском мосту.

Ни Болгария, ни Армения, ни Грузия не согласились с версией российских спецслужб, поскольку, по утверждению властей этих стран, на границах груз проходил все необходимые проверки и не вызвал никаких подозрений. В частности, Грузия подчеркнула, что груз четыре раза пересекал таможенно-пропускные пункты страны, оснащенные «сверхчувствительной и высокотехнологичной аппаратурой». В свою очередь Комитет по государственным доходам Армении выпустил подробный пресс-релиз, в котором говорилось, что взрывчатки в грузе быть не могло. Комитет также уточнил, что все снимки рентген-аппаратов и записи с камер наблюдения сохранились.

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Подозреваемые

Артур Терчанян, водитель

37-летний дальнобойщик Артур Терчанян, гражданин Армении, вез указанный груз из грузинского Поти в Армавир. Его обвиняют в том, что он, «действуя согласно разработанному плану, совместно и согласованно с другими членами организованной группы», доставил на территорию России замаскированное взрывное устройство.

Адвокат Гиви Бекаури это обвинение категорически отвергает. По его словам, водитель просто делал свою работу. «На месте Терчаняна мог бы оказаться любой водитель, который занимается перевозкой грузов. Собственно, ему не повезло, он оказался в ненужное время в ненужном месте. Вот и все. Никаких доказательств в настоящее время его причастности к этому преступлению нет и не будет, если не сфальсифицируют», — заявил журналистам Бекаури.

Адвокат также рассказал «Би-би-си», что Терчанян получил заказ от грузинской компании, с которой ранее неоднократно сотрудничал. В свою очередь компания взяла заказ в одном из вайбер-чатов по грузоперевозкам, которых, по словам защитника, в Грузии множество.

Помимо этого, Бекаури обратил внимание, что его подзащитный все 11 дней маршрута ночевал в этой же машине, где якобы находилась взрывчатка. «Неужели он бы стал так делать, если бы думал, что внутри бомба?» — недоумевает адвокат.

В Армавир Терчанян приехал утром 6 октября. Там паллеты с пленкой разгрузили и больше водитель с ними дела не имел. После этого водитель провел сутки в Пятигорске, пока пустую фуру загружали новым грузом, а затем встал в электронную очередь на пропускной пункт «Верхний Ларс». «Неужели разумный человек будет в электронной очереди стоять, если он знает, что он взрывчатое вещество перевез? Он бы давно пустым уже просто покинул территорию РФ или бросил бы эту машину вообще», — говорит адвокат.

В ожидании очереди Терчанян поехал навестить своего родственника в Северной Осетии. В гостях его и застал звонок от российских спецслужб. Это произошло 9 октября, на следующий день после взрыва. Водитель сразу же поехал на встречу со следователями.

По словам адвоката, следующие полтора дня Терчанян не понимал, из-за чего его вообще вызывали — его опрашивали около 40-50 человек, но никто не объяснил ему, зачем они это делают. После опроса Терчаняна перевезли в Симферополь. Задерживать не стали, но попросили «не уезжать далеко». Так водитель еще двое суток за свой счет жил в гостинице в Симферополе. 13 октября его задержали.

Роман Соломко, фермер

Фермера из Херсона Романа Соломко российские спецслужбы обвинили в том, что он якобы разработал маршрут и способ доставки взрывного устройства, координировал его передвижение, а также поручил найти склад для разгрузки и новый грузовик. Тем не менее, Соломко сам приехал из Херсонской области в Симферополь, три дня жил в местной гостинице и свободно ходил на следственные действия. Следователи связались с ним в день взрыва.

По словам адвоката Павла Саяпина, непосредственно к перевозке груза его подзащитный отношения не имел. Единственное, что сделал Соломко, настаивает защитник, это поделился с некими людьми своим маршрутом, который разработал после начала полномасштбаной войны в Украине для доставки груза на свое предприятие.

Он заказал в одной из стран оборудование сельскохозяйственного назначения. С началом некоторые логистические пути изменились, естественно, и ему пришлось искать новые пути доставки этого груза к себе на предприятие. Этот груз был успешно доставлен. И далее другие люди стали у него интересоваться этим путем. Мой подзащитный только поделился опытом, объяснил весь алгоритм действий. И по его информации некие неизвестные граждане воспользовались этим путем.

Георгий Азатьян и Артем Азатьян, руководители склада в Армавире

Директора склада «Агро-бизнес» в Армавире Георгия Азатьяна и его младшего брата Артема Азатьяна спецслужбы РФ обвиняют в том, что один из них якобы попросил брата предоставить место на складе для перегрузки взрывного устройства, а другой это место предоставил. Адвокаты братьев сказали «Би-би-си», что доказательств вины их подзащитных нет, но дать развернутые комментарии отказались.

В свою очередь отец братьев Самвел Азатьян рассказал «Московскому комсомольцу», что его сыновья добровольно приехали в Симферополь, где некоторое время жили в местной гостинице. Вместе с собой они взяли в город всех, кто присутствовал при погрузке.

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Владимир Злоб, поставщик сельхозпродукции

Уроженец Херсона Владимир Злоб занимается поставками зерна, овощей и фруктов. Следователи считают его посредником между Соломко и братьями Азатьянами. По версии следствия, Злоб занимался поисками склада и нового грузовика для погрузки взрывчатки.

Связаться с адвокатом подозреваемого журналистам «Би-би-си» не удалось, а его жена отказалась от комментариев. Корреспонденту РИА Новости близкие подозреваемого рассказывали о его пророссийских взглядах, они настаивали на его невиновности. Мать Владимира рассказала, что он еще в марте 2022 года вывез семью в Крым.

«Он же за Россию, говорил, что наконец-то настанет стабильность. Как может быть, чтобы колхозник… что он, террорист что ли? <…> Он никогда бы не принес [взрывчатку] в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень», — сказала мать подозреваемого.

Александр Былин, поставщик сельхозпродукции

Александра Былина, занимавшегося оптовыми поставками овощей и фруктов, следователи обвинили в том, что он, якобы «действуя согласно разработанному плану, совместно и согласованно с другими членами организованной группы», поручил найти грузовик для перевозки взрывного устройства. «Чем это они подтверждают? А, собственно говоря, ничем», — сказал адвокат Сергей Бизюкин.

По словам жены Былина Ольги, в начале октября Владимир Злоб позвонил ее мужу с просьбой найти водителя с фурой. Предприниматели были знакомы по рынку в Симферополе, уточняет «Би-би-си».

После звонка Злоба Былин связался с главой логистической фирмы «ТЭК-34» Олегом Антиповым, с которым до этого неоднократно сотрудничал. Он спросил Антипова, есть ли у того на примете свободная машина, на что глава фирмы ответил утвердительно, после чего Былин передал контакт Антипова Злобу. Жена Антипова Ирина также подтвердила журналистам, что Былин просто связал двоих предпринимателей.

Былина спецслужбы вызвали на допрос, позвонив с телефона Злоба. Он добровольно приехал в Крым. После разговора со следователями Былина отпустили. Из Крыма он поехал в Старый Оскол, чтобы сопроводить свою жену Ольгу в больницу — за несколько месяцев до взрыва у Былиной выявили онкологическое заболевание, и в октябре шла подготовка к операции, пишет «Би-би-си».

После одного из визитов в больницу супругов встретили сотрудники правоохранительных органов. Они провели обыск в доме супругов, забрали технику и увезли Былина в Москву.

Олег Антипов, глава логистической фирмы из Петербурга

Олег Антипов принял заказ Владимира Злоба на доставку груза из Армавира в Симферополь, после чего разместил заявку на бирже частных грузоперевозок Ati.su. «Все было сделано четко без нарушений, груз находился в РФ на законных основаниях, знать не могли, че там спрятано», — писал позднее Антипов жене из СИЗО.

О взрыве он узнал из новостей и поначалу даже не обратил на это внимания, однако во время утреннего обзвона водителей телефон человека, перевозившего паллеты с пленкой, был недоступен. Тогда Антипов позвонил получателю груза, но и его номер оказался недоступен. Затем он позвонил заказчику, который сказал, что поедет на склад выгрузки искать водителя. «Примерно в 14:00 я еще раз позвонил заказчику, он был на складе выгрузки и сказал, что, вероятно, на мосту взорвалась машина с пленкой, на которую я оформил документы», — вспоминает события того дня Антипов.

После этого он по собственной инициативе позвонил в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и поехал туда, чтобы предоставить всю информацию о произошедшем. После опроса сотрудники ФСБ поблагодарили Антипова за сознательность и отпустили. Несмотря на то, что в квартире Антиповых прошел обыск, следующие пять дней семья жила обычной жизнью, пока утром 14 октября к Антиповым не пришли сотрудники правоохранительных органов. Они заявили, что Антипов должен поехать с ними в Москву и дать показания там. Из Санкт-Петербурга он вместе с оперативниками приехал в Москву на «Сапсане». Вечером того же дня Антипова отправили в СИЗО.

В конце января Антипов писал жене: «Следствие бездействует, никаких мероприятий со мной не проводят, просто сижу и гнию в тюрьме. Просрали теракт, поймать никого не могут, взяли первых попавшихся, чтобы отчитаться верховному и народу».

Дмитрий Тяжелых, предприниматель

Предпринимателя из Липецка Дмитрия Тяжелых, который занимается арендой виртуальных сим-карт, следователи обвиняют в том, что он дал «организаторам террористического акта возможность осуществления переговоров». Адвокат Тяжелых сказал «Би-би-си», что его подзащитный невиновен и они надеются на прекращение дела.

Тем не менее, один из юристов, с которым общались журналисты, считает, что дело просто так никто не прекратит. «Это равносильно чуду будет, если дело развалится до суда. Бастрыкин доложил Путину, что преступление раскрыто и все причастные задержаны. Каким образом Бастрыкин будет отчитываться перед Путиным о том, что, извините, я погорячился?» — заключил юрист.

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