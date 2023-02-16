Politico: послы стран ЕС пока не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Разногласия возникли из-за синтетического каучука
Послы стран Евросоюза на встрече 15 февраля не смогли договориться о новом пакете санкций в отношении России, пишет Politico. По данным издания, разногласия возникли из-за планов ограничить ввоз из России синтетического каучука, который используется, в основном, для производства шин.
Ряд стран, в том числе Италия и Германия, скептически отнеслись к идее запретить экспорт этого сырья из России, в то время как Польша его поддержала.
Экспорт синтетического каучука из России, который может попасть под запрет, Politico оценивает примерно в 700 миллионов долларов в год.
Новые санкции Евросоюз собирается принять к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину, у стран ЕС еще есть время, чтобы доработать и согласовать пакет ограничительных мер.
В новый пакет санкций, как ранее сообщал Bloomberg, планируется включить ограничительные меры в отношении банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка. Кроме того, ЕС планирует расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц, вести торговые ограничения на товары, которые используют российские военные, в том числе электронику, редкоземельные металлы. Также, по данным Politico, ЕС собирается ужесточить требования к авиакомпаниям, выполняющим нерегулярные рейсы в Россию и из нее, чтобы исключить возможность обхода санкций. EUobserver, в свою очередь, пишет, что в рамках нового пакета санкций рассматривается запрет на экспорт в Россию сантехнических изделий.