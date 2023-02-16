«Разговоры о важном» для школьников начали показывать по телевизору

На Первом канале начали показывать передачу «Разговоры о важном», дублирующую одноименные занятия в российских школах.

Новые выпуски будут выходить в программе «Доброе утро» еженедельно по понедельникам в 8:36, когда в школах начинаются аналогичные уроки.

«Передача будет интересна как ребятам, которые в этот день по какой-то причине остались дома, так и их родителям, которые смогут узнать больше о внеурочных занятиях, посмотреть видеообращения федеральных спикеров и продолжить разговоры о важном дома», — говорится в телеграм-канале проекта.

«Разговоры о важном» ввели в российских школах с сентября 2022 года. Эти внеурочные занятия проводят каждый понедельник перед первым уроком — сразу после церемонии поднятия флага и исполнения гимна, также ставшей обязательной во всех государственных школах с нового учебного года. В рамках «Разговоров о важном» школьникам среди прочего рассказывали о «специальной военной операции».