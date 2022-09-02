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Донат Сорокин / ТАСС

К новому учебному году в российских школах министерство просвещения подготовило для учеников несколько новшеств. Теперь каждый понедельник будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Сразу после этого учителям рекомендовали проводить со школьниками «Разговоры о важном» — внеклассные занятия на темы, «связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России». Первый подобный урок уже провел 1 сентября в Калининграде Владимир Путин, рассказавший детям про войну в Украине и «резиновую попу».

Как видно из методичек, составленных чиновниками для учителей, во время «Разговоров о важном» детям будут прививать любовь к природе, так как это «проявление любви к своему Отечеству», рассказывать о «специальной военной операции», ее причинах и российских военных — «героях» и «патриотах России», об их «подвигах», которые «обеспечивают успех наших войск». То есть, как уже заметили учителя, под видом воспитания патриотизма распространять пропаганду.

«Медуза» изучила, как на эти нововведения отреагировали в соцсетях сами школьники, их родители и учителя.

Что говорят дети

Нам ввели «разговоры о важном». Мне сразу копать могилу или позже разрешат?

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У нас в школе каждый понедельник будет поднятие флага и разговоры о важном первым уроком. Отличный повод поспать подольше.

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Я только сейчас узнала про «разговоры о важном» и линейки по понедельникам. Ну да, ну да. Мне же в 10-м классе нечего делать, как в сотый раз слушать про то, какая наша страна ******** [великолепная], а все остальные не очень.

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Сестра говорит: «У нас новый предмет».

Я спрашиваю: «Разговоры о важном?»

Она: «Да».

Я: «И что там говорили?»

Она: «Не знаю, никто не слушал».

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С утра первым уроком — «Разговоры о важном», а потом всякая неважная фигня — математика, физика, русский язык…

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Разговоры о важном, гимны, флаги, тренировки стоять смирно сделают из школы кузницу не патриотов, а стендап-комиков.

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Мой вариант уроков «Разговоры о важном» был бы таким: «первая помощь при…»; «уроки самообороны для девочек»; «секс-просвещение»; «час работы с детским психологом» и так далее. Это было бы гораздо полезнее, чем то, что мы имеем сегодня.

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Надеюсь, «Разговоры о важном» — это где тебя учат, как правильно варить пельмени. Знание, что кидать пельмени надо в кипящую (!) воду, тоже невероятно важно.

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«Разговоры о важном» выглядят как продолжение жанра «пожилой родственник прибухнул на семейном празднестве и решил почитать молодежи нотации, как жизнь правильно жить». Тот же самый набор штампов, не имеющих отношения к реальности. И еще плюс пересказ телевизора, конечно.

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Я думаю, в будущем уроки в школах «Разговоры о важном» нужно заменить на лекции по секспросвету. И назвать их «Разговоры о влажном».

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Господи, поскорее бы в понедельник в 7:15 на первую пару «Разговоры о важном». Так интересно, про что там. Наверное, про то, как правильно переживать эмоции, как комфортно чувствовать себя в обществе, про выбор цели в жизни и всякое такое.

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«Разговоры о важном» — это же о том, как правильно переходить дорогу, что не стоит брать у незнакомцев угощения и открывать им дверь?

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Что говорят родители

Дочку сегодня спросила: «А у вас уже есть „Разговоры о важном“»? Она ответила: «Уроки, где нам планируют промывать мозги? Был сегодня».

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— Лев, там у вас какой-то новый урок должны поставить, «Разговоры о важном» вроде называется…

— Да, мам, я про это читал, я на него не пойду.

— Ок, если будут к тебе вопросы, всех посылай ко мне.

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Вот этот новый урок «Разговоры о важном» — ну полный бред. Мама разрешила прогуливать их, ура!

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А на уроке «Разговоры о важном» расскажут про Беслан?

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Моему сыну 11 и он уже никогда в эту блевотину не поверит. Даже если все уроки заменят на «Разговоры о важном». В этом смысле беспокоит другое: как бы он сам не начал в школе свои «разговоры о важном». Ситуация-то накаляется.

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Когда я сказала матери, что у нас будут «Разговоры о важном» и я этим крайне недовольна, она сказала, что это правильно, нам будут правду рассказывать, а то «насмотритесь хохляцких тик-токов».

Что говорят учителя

С моими учениками я, конечно, на любые подобные провокационные темы разговоры сама не завожу, если только аккуратно комментирую или если дети взрослые уже и способны к самостоятельному анализу. Но если бы я вела класс или, вероятно, когда буду его вести, естественно, никаких уроков по фашистским методичкам не допустила бы/не допущу. Думаю, здесь вариант либо попытаться отказаться, либо на свой страх и риск проводить их по чести с адекватными посылами, либо говорить о чем-либо другом, либо игнорить государственные школы вовсе и уйти в частную. Но опять же, если все уйдут, с какими людоедами-монстрами останутся дети, кого те из них вырастят и какое будущее нас тогда ожидает.

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Добавляют урок «Разговоры о важном»… со второго класса… я просто в **** [шоке]. Я не хочу детям рассказывать про «русский мир».

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Нам новая классная такая: «Вы знаете о том, что нам ввели урок „Разговоры о важном“. Мы решили, что смысла проводить вам этот урок нет, если будет что-то важное, я вам на перемене скажу».

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Мне еще вести эти «Разговоры о важном»… Буду стараться сделать их максимально адекватными и полезными для детей без всякой ***** [чуши] (((

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Хе-хе, мы с классной договорились на эти разговоры о важном по полкласса ходить, чередуя. Мне нравится, как даже наша классная хочет заскамить начальство.

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Приколитесь, буду вести парашу под названием «Разговоры о важном» и говорить О РЕАЛЬНО ВАЖНОМ (о том, что интересует детей).

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Максимально радуюсь, что наша классная решила забить на эту ***** под названием «Разговоры о важном» и мы будем на этом уроке готовиться к итоговому сочинению.

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Классная: «Нам ввели „Разговоры о важном“, предлагайте темы для обсуждения. Можем говорить о стрессоустойчивости, как определить свой психотип и как с ним жить. Проведем опрос, наберем тем. Будем говорить о том, что важно нам».

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То, как все преподаватели вместе с нами ржут с нововведения под названием «Разговоры о важном», вселяет в меня надежду.

Против «Разговоров о важном» уже выступили общественные движения и . В своем открытом письме они напомнили, что эти занятия носят рекомендательный, а не обязательный характер. Авторы обращения призывают учителей не встраивать «Разговоры о важном» в свои образовательные программы (тем более, что доплачивать за них никто не собирается), а родителей — бойкотировать эти уроки и не отпускать на них детей.

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Подробнее о «Разговорах о важном»

Минпросвещения опубликовало методички для внеклассных занятий «Разговоры о важном» Школьникам объяснят, что «российские военные — герои». О «спецоперации» начнут рассказывать с пятого класса