Учителя призвали бойкотировать патриотические «разговоры о важном». На них школьникам будут рассказывать о «подвигах» российских военных в Украине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Движение и опубликовали открытое письмо, в котором призвали педагогов и родителей школьников к бойкоту патриотического проекта «Разговоры о важном», запускаемого в российских школах с нового учебного года.

Согласно проекту Минпросвещения РФ, с 5 сентября каждый понедельник во всех школах страны будет начинаться с внеклассного занятия на темы, «связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России». Ранее СМИ обратили внимание, что в методичках к этим урокам содержатся упоминания войны в Украине, воспеваются «служение Родине» и «подвиги» российских военных в Донбассе.

Как отмечают авторы обращения, многие формулировки из учебных материалов для «Разговоров о важном» являются пропагандистскими и не имеют отношения к воспитанию патриотизма.

Мы уверены, что настоящий патриотизм не воспитывается в атмосфере ненависти, страха и обязаловки. Патриотизм можно привить только своим примером: занимаясь благотворительностью, оберегая природу, изучая и сохраняя историческое наследие. И делать это должны родители, а школа должна помогать, а не мешать. Это, прежде всего, дело родителей, а не чиновников.

В своем заявлении активисты напоминают, что «спущенные сверху методички и инструкции» носят рекомендательный, а не обязательный характер. «Многие директора из страха перед начальством обманывают родителей, заявляя об обязательности пропагандистских уроков. Однако мы заявляем: вы не обязаны отпускать своих детей на эти занятия», — говорится в письме.

Авторы призывают родителей массово жаловаться директорам школ и в министерство просвещения на «Разговоры о важном», а учителей — отказываться от проведения этих занятий, отстаивая свободу выбора образовательной программы.

Подробнее о проекте «Разговоры о важном»

Минпросвещения опубликовало методички для внеклассных занятий «Разговоры о важном» Школьникам объяснят, что «российские военные — герои». О «спецоперации» начнут рассказывать с пятого класса

Подробнее о проекте «Разговоры о важном»

Минпросвещения опубликовало методички для внеклассных занятий «Разговоры о важном» Школьникам объяснят, что «российские военные — герои». О «спецоперации» начнут рассказывать с пятого класса