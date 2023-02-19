В США считают, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь. Вашингтон опасается возможных поставок оружия

Власти США считают, что Китай предоставляет нелетальную военную помощь России для боевых действий в Украине. Об этом NBC News сообщили четыре источника в администрации президента США Джо Байдена.

Собеседники телеканала отказались раскрыть подробности этой помощи, отметив лишь, что Китай может поставлять России «снаряжение для весеннего наступления» в Украине — военную форму или даже бронежилеты.

При этом Вашингтон обеспокоен тем, что Пекин может рассматривать возможность отправки и летального оружия Москве. «Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они пересекли эту черту, но мы не думаем, что они сняли ее с повестки», — сказал один из источников NBC News.

Об этом же в интервью телеканалу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, власти КНР оказывают России поддержку не только «на уровне риторики и политики».

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины, и я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях, о чем президент Байден также прямо говорил с президентом Си несколько раз», — подчеркнул глава Государственного департамент США.

Говоря о возможной летальной помощи Китая в эфире CBS, госсекретарь уточнил, что речь идет в первую очередь об оружии.

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Газета The Washington Post писала, что с начала вторжения в Украину Россия неоднократно просила Китай оказать финансовую и технологическую помощь. Источники издания в июне 2022 года называли переговоры об этом «напряженными».

В январе собеседники Bloomberg заявили, что администрация президента США Джо Байдена представила правительству КНР доказательства того, что ряд китайских государственных компаний могут оказывать России нелетальную военную и экономическую помощь в рамках войны с Украиной.

С начала войны в Украине Китай оказывает России поддержку на дипломатическом уровне. Пекин публично возлагает вину за конфликт на США и их действия по расширению НАТО в Европе, санкции называет «незаконными», а при голосовании в ООН Китай обычно воздерживается. В Москве, отмечала The Washington Post, такую поддержку считают недостаточной.

Позиция Китая во время войны в Украине

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Позиция Китая во время войны в Украине

Китай во время войны занимает то сторону России, то Украины. Так что же он думает на самом деле? Пекин поможет Москве обойти санкции? Весь российский газ теперь получат китайцы?