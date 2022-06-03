The Washington Post: Китай ищет способы помочь России, но опасается американских санкций

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Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед своими помощниками найти способы помочь России, однако сделать это так, чтобы не оказаться под западными санкциями. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Китае и в США.

По данным издания, с начала войны Россия неоднократно просила Китай об увеличении поддержки — в том числе, финансовой и технологической. Один из китайских чиновников, знакомый с ходом переговоров, охарактеризовал их как «напряженные»: «Мы понимаем затруднительное положение [России], но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа».

При этом Китай отказывает России поддержку на дипломатическом уровне — Пекин публично возлагает вину за конфликт на США и их действия по расширению НАТО в Европе, санкции называет «незаконными», а при голосовании в ООН Китай обычно воздерживается. В Москве, отмечает The Washington Post, такую поддержку считают недостаточной.

Один из собеседников издания также рассказал, что война в Украине затянулась дольше, чем ожидал Китай, и в Пекине дали понять Москве, что прекращение боев «даст больше свободы для противодействия санкциям и развития деловых связей».

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