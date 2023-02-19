Институт изучения войны: Кадыров не поддержал Пригожина в новом информационном противостоянии с Минобороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров, судя по всему, отверг предложение владельца Евгения Пригожина присоединиться к возобновившейся информационной кампании против Минобороны РФ, предполагая, что это не поможет восстановить ослабевающее влияние Пригожина. Об этом пишут авторы американского Института изучения войны (ISW).

Реагируя на смену командующих четырех военных округов России, Кадыров заявил, что у него «прекрасные слаженные отношения» с Минобороны, а чеченские подразделения выполняют приказы любого командира, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным, отмечается в обзоре.

Эти заявления, считают в ISW, последовали за попыткой Пригожина заручиться поддержкой главы Чечни. 16 февраля основатель ЧВК Вагнера посетил в госпитале командира чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, которого, по словам Кадырова, пытались отравить.

Авторы отчета ISW считают, что Пригожин усиливает свою информационную кампанию против Минобороны РФ. В частности, 18 февраля он заявил, что ЧВК Вагнера «не имеет никакого отношения к российской армии».

«Кадыров, вероятно, отказался присоединиться к этой информационной атаке, потому что его формальные связи с Кремлем и положение в российской власти более выгодны, чем любые политические отношения с главой ЧВК. Пригожин, вероятно, обнаружит, что те, кто связан с Кремлем, могут отвернуться от него, чтобы сохранить свои позиции», — говорится в обзоре.

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