Генерал Мордвичев официально сменил генерала Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Кадыров называл нового командующего «самым лучшим»

Новым командующим Центральным военным округом (ЦВО) стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Соответствующая запись, пишет РБК, появилась в базе «СПАРК-Интерфакс» и в . На посту командующего округом Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина.

Лапин в январе был назначен начальником Главного штаба сухопутных войск ВС РФ. Официально подтвержденной информации о том, кто стал его преемником на посту командующего ЦВО, до настоящего времени не было, но в середине января депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщал о назначении на эту должность Мордвичева.

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Подробнее о Лапине Генерал Лапин назначен начальником Главного штаба сухопутных войск РФ За вторжение в Украину он получил звание Героя России. Потом его уволили — после критики со стороны Кадырова

Генерал Лапин до конца октября 2022 года командовал группировкой войск «Центр», участвующей во вторжении в Украину. Лапина публично резко критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. В частности, после отступления российских войск из Лимана Кадыров назвал Лапина «бездарем, которого покрывают наверху руководители в Генштабе».

Генерал Мордвичев ранее командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь. В конце марта 2022 года, после того, как появились сообщения о гибели Мордвичева, в эфире Первого канала показали видео, на котором генерал стоял рядом с главой Чечни, а Кадыров называл его «самым лучшим командующим».

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