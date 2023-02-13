Кадыров заявил, что его помощника, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова пытались отравить

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке покушения на своего помощника, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

По утверждению Кадырова, 8 февраля адьютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, обработанный отравляющим веществом.

«Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом, — пишет глава Чечни в своем телеграм-канале. — Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий».

Где произошло покушение, Кадыров не уточнил. Судя по его прежним сообщениям, в начале февраля Алаудинов находился на войне в Украине. Сейчас он и его адьютанты проходят лечение в клинике в Москве.

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