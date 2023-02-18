Война Триста шестидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 февраля читайте здесь.
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Гайдай: российские войска стали активнее атаковать и обстреливать позиции ВСУ в направлении Кременной
Об этом заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, сейчас на этом направлении воюют в основном мобилизованные россияне, прошедшие двухмесячную подготовку, и им не удается существенно продвинуться вперед. Бойцы ЧВК Вагнера, ранее действовавшие в районе Кременной, переброшены к Бахмуту.
Также Гайдай отметил, что россияне развернули мощные средства радиоэлектронной борьбы, которые «достаточно неплохо» работают и не дают ВСУ применять дроны.
Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank по поводу его бизнеса, связанного с Россией, Украиной и Сирией
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сам банк. Raiffeisen заявил, что в январе получил запрос от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США для «разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
OFAC запросило у банка сведения о его работе в России, Украине (в том числе в Донбассе) и Сирии, рассказал источник Reuters. Банк пообещал предоставить ответы до конца июня.
Российская «дочка» Raiffeisen является одной из двух иностранных структур в перечне системно важных банков РФ. Запрос OFAC вызвал беспокойство у европейских финансовых регуляторов. Они опасаются, что он приведет к неким штрафным санкциям против Raiffeisen, заявили два источника Reuters.
Канцлер ФРГ выразил разочарование позицией союзников по поставкам танков Украине
На Мюнхенской конференции по безопасности Олафа Шольца, которого долго критиковали за нерешительность в передаче оружия Украине, спросили, не приходится ли теперь ему подталкивать другие страны к поставкам танков. «Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так сильно призывал [меня] действовать», — заявил Шольц, которого цитирует Financial Times.
Как отмечает издание, ответ Шольца подчеркнул растущее разочарование Германии союзниками. На канцлера ФРГ несколько месяцев оказывали давление, чтобы убедить его возглавить коалицию по поставкам немецких танков Leopard для Украины. Но когда Берлин согласился отправить 14 танков из своих запасов, немногие другие страны последовали его примеру.
Несколько дней назад немецкое издание Die Welt сообщило, что Дания и Нидерланды отказались от идеи поставить Украине танки Leopard. Под вопросом участие в коалиции Швеции, а власти Финляндии заявили, что их страна не находится в НАТО и имеет протяженную границу с Россией, поэтому вклад Финляндии в танковую коалицию «не может быть очень большим».
Деревья в Донбассе, изрубленные при боях
Диджея, включившего песню «Потапа и Насти» во время новогоднего обращения Путина, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Новомосковский районный суд Тульской области признал диджея местного кафе «Флагман» Сергея Васильева виновным в «дискредитации» армии и назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Тульской области.
Административный протокол в отношении Васильева составили из-за того, что вечером 31 декабря 2022 года, во время телевизионного новогоднего обращения президента РФ, диджей включил песню «Новый год» украинского дуэта «Потап и Настя».
Суд посчитал, что из-за действий диджея в соцсетях появился видеоролик, где Владимир Путин выступает «на фоне песни вышеуказанной группы, слова которой воспринимались искаженно и неблагозвучно». Васильев вину не признал.
Ранее в феврале этот же суд оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя Станислава Ермакова — автора видео с новогодним обращением Путина на фоне песни «Потапа и Насти».
В Хмельницком прозвучали взрывы
Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий, не приводя подробностей.
Ранее на большей части Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии, чтобы снизить ущерб при обстрелах.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российская армия использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий.
Французская сеть магазинов «Ашан» заявила, что не занималась снабжением российской армии в Украине
Компания прокомментировала расследование Le Monde, The Insider и Bellingcat, в котором говорилось, что сотрудники «Ашан» в Петербурге вскоре после начала полномасштабной войны собрали на складах компании различные товары, в том числе еду, одежду, газовые баллоны и спальные мешки для передачи армии РФ. В расследовании также было сказано, что в магазинах «Ашана» в некоторых других городах находились пункты сбора «гуманитарной помощи для Донбасса».
Сеть «Ашан» заявила, что в Петербурге заказ на сбор продуктов, одежды и других товаров сделала мэрия Петербурга. Торговая сеть не оплачивала эти товары и не знала, для кого они предназначены. «Ничто в заказанных продуктах не могло вызвать у компании вопросы о конкретном конечном пункте их назначения», — говорится в заявлении «Ашана».
Компания также утверждает, что не устанавливала пункты сбора помощи «для Донбасса» в своих магазинах. В пример она привела торговый центр в Самаре, заявив, что там пункт сбора организовал владелец ТЦ, и это было не на территории магазина «Ашан». «Auchan Retail не осуществляет, не поддерживает и не финансирует какие-либо „благотворительные“ сборы для российских вооруженных сил», — резюмировала торговая сеть.
Глава МИД Украины заявил о проигрыше России в энергетической войне. Ранее об этом говорила глава Еврокомиссии
«Я встретился с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который является большим другом Украины. Я поблагодарил его за решающую поддержку Германии в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами. Мы сошлись во мнении, что Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой», — написал Кулеба в твиттере.
Несколько дней назад о проигрыше президент России Владимира Путина в энергетической войне с Европой заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз обратился к другим поставщикам и теперь может видеть первые успехи — доходы России от продажи нефти и газа в Европу сократились на две трети, цены на газ в ЕС сейчас ниже, чем до начала войны, и Европа делает ставку на зеленую энергетику.
«В начале войны президент РФ Владимир Путин думал, что ему удастся шантажировать Европу зависимостью от российского газа, но он просчитался. Через год после начала войны он проиграл энергетическую войну, которую сам начал», — сказала глава Еврокомиссии.
Польша рассмотрит передачу украинцам истребителей МиГ-29. «Они могли бы на них просто сразу улететь домой», — заявил Дуда
Польша рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, и присоединится к авиационной коалиции по самолетам F-16, если она будет сформирована, заявил «Укринформу» президент Польши Анджей Дуда.
Он отметил, что для подготовки пилота F-16 требуются месяцы обучения. Если же Киеву будут предоставлены самолеты МиГ-29 или самолеты Су, то украинские пилоты «готовы летать на них практически сразу».
«На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеют самолеты МиГ. У нас есть еще несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос», — сказал Дуда.
Власти США заявили, что ЧВК Вагнера потеряла в Украине более 30 тысяч человек убитыми и ранеными
Как сообщает CNN, такую оценку озвучил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По данным правительства США, около девяти тысяч человек были убиты, причем половина из них — в период с середины декабря. Около 90% убитых в декабре были завербованы в российских тюрьмах, утверждает Кирби.
«Они относятся к своим новобранцам, в основном осужденным, как к пушечному мясу, буквально бросая их в мясорубку, бесчеловечно, не задумываясь. Люди, которых он [Пригожин] просто вырвал из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без оснащения, без организационного командования, были просто брошены в бой», — заявил Кирби.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
Украинская армия не подтвердила захват села Парасковиевка, о котором вчера заявила ЧВК Вагнера.
- В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Основные усилия армия РФ сосредоточил на ведении наступления на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.
- За сутки отражены атаки в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная в Луганской области; Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Раздоловка, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.
- Авиация ВСУ нанесла пять ударов по районам сосредоточения врага и еще один — по позиции зенитно-ракетного комплекса. Силы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Сегодня — 360-й день с момента российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает в прямом эфире следить за ходом боевых действий и связанными с войной событиями.