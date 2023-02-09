Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера перестала вербовать российских заключенных на войну
Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что частная военная компания перестала вербовать российских заключенных для участия в войне. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов. Слова Пригожина приводит его пресс-служба.
«Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил Пригожин. Он не назвал причину, почему ЧВК отказалась вербовать заключенных.
ЧВК Вагнера начала вербовать заключенных для участия в российском вторжении в Украину летом 2022 года. По оценкам властей США и Великобритании на декабрь-январь, ЧВК смогла завербовать 40 тысяч заключенных.
Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова говорила в январе, что ЧВК Вагнера могла привлечь до 50 тысяч заключенных. Романова утверждала, что на фронте остались около 10 тысяч человек, а остальные погибли, получили ранения, пропали без вести, дезертировали или попали в плен.
В начале февраля Ольга Романова сообщила, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных для участия в войне, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют министерство обороны РФ, а не ЧВК Вагнера.
Юристы и правозащитники заявили «Агентству» в феврале, что российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК Вагнера, угрожая новыми уголовными делами.
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